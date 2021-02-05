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Торги в конце недели начались с падения доллара США и евро
05.02.2021 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Актуальные котировки доллара США, евро и российского рубля обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:44, евро сдал позиции на 0,64%, доллар США стал дешевле на 0,34%, российский рубль подорожал на 0,38%.
© Sputnik / Павел Лисицын
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в пятницу 5февраля:
1 евро – 3,16 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,64 рубля;
100 российских рублей - 3,48 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.
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Российский рубль набрался сил в последний день рабочей недели, американская и европейская валюты сильно подешевели в начале торгов.
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