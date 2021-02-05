Торги в конце недели начались с падения доллара США и евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Актуальные котировки доллара США, евро и российского рубля обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:44, евро сдал позиции на 0,64%, доллар США стал дешевле на 0,34%, российский рубль подорожал на 0,38%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в пятницу 5февраля:

1 евро – 3,16 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,64 рубля;

100 российских рублей - 3,48 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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