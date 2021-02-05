Для малого бизнеса введут институт омбудсмена и пересмотрят налоговое законодательство

Источник материала: Tut.by

Треть всех занятых в экономике Беларуси трудятся в малом и среднем предпринимательстве. Для развития этого сектора правительство планирует увеличить долю малых и средних компаний, ввести институт омбудсмена и новые условия господдержки, следует из принятой программы правительства о развитии малого и среднего предпринимательства на 2021−2025 годы.





С 2016 по 2019 годы число небольших и средних компаний и индивидуальных предпринимателей выросло на 5,6%. Занятых в малом и среднем бизнесе стало на 6,3% больше. «Благодаря данному сектору более 30% занятых в экономике обеспечены рабочими местами», говорится в программе.

В ближайшие пять лет планируется увеличить число малых и средних компаний с 24,9% до 26,3% на тысячу занятых в экономике человек. Долю валовой добавленной стоимости субъектов малого и среднего предпринимательства хотят увеличить с 29% в 2021 году до 33% в 2025 году. Доля МСП в общем объеме экспорта товаров (без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений) вырастет с 31% до 35%, а в экспорте услуг их роль вырастет с 41% до 45%. Планируется, что удельный вес выручки этих компаний от реализации продукции, товаров, услуг в 2021 году достигнет 43,3%, а по итогам пятилетки — 49%. Долю инвестиций этого сектора власти намерены довести до 40%.

Программа нацелена на стимулирование деловой инициативы граждан, улучшение бизнес-климата, стимулирование сектора на создание высокопроизводительных, экспортоориентированных и инновационных организаций.

В программе предусмотрено создание специализированной организации в 2022 году и института омбудсмена по защите прав предпринимателей в 2023 году. А также совершенствование налогового законодательства и условий предоставления господдержки, либерализация уголовной ответственности за экономические преступления, расширение способов удаленной проверки малого бизнеса, создание организационно-правовых основ для развития венчурного финансирования. В 2022 году разработают и введут индекс административной нагрузки на бизнес с ее дальнейшим ежегодным снижением на 10% в течение трех лет.

На реализацию программы потратят 7,1 млрд рублей. Из них 1,32 млрд рублей — в 2021 году, 1,37 млрд рублей в 2022, и более чем по 1,4, в последующих. Источниками финансирования выступят бюджет, государственные банки и программы международной технической помощи.