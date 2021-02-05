США в ОБСЕ: Безнаказанность режима Лукашенко не будет длиться вечно, он ответит за злоупотребления

Источник материала: Tut.by

США в очередной раз призывают Александра Лукашенко к открытому диалогу с Тихановской и другими представителями оппозиции, гражданского общества. Об этом в своем выступлении в постоянном совете ОБСЕ заявила поверенная в делах США Кортни Остриан.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представитель США отметила, что Америка по-прежнему удивлена силой, стойкостью и мужеством белорусского народа, требующего, чтобы его голос был услышан. Перед лицом усиливающихся репрессий со стороны силовиков и предвзятых судов белорусы продолжили свое активное и энергичное движение в небольших собраниях и дворах от Гомеля до Минска и Бреста, а также в диаспорах и общинах изгнанников.

— Лукашенко объявил, что 11 февраля проведет Всебелорусское народное собрание — конференцию, которая не претендует на легитимность, так как сознательно не привлекает к участию в ней более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, в том числе Светлану Тихановскую и Координационный совет. Ради будущего Беларуси мы вновь призываем режим Лукашенко к открытому диалогу с госпожой Тихановской и другими членами растущего гражданского общества и оппозиции, — отметила Кортни Остриан.

По мнению представителя США, вместо того, чтобы участвовать в надуманных национальных собраниях, белорусским властям необходимо предпринять реальные шаги по выходу из кризиса, вызванного фальсификациями на выборах и продолжающимися репрессиями. Белорусские власти должны выполнить рекомендации, изложенные в докладе «Московского механизма» : они включают в себя немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение бессовестного насилия, совершаемого службами безопасности против граждан, мирно стремящихся к лучшему, более демократическому будущему.

— К сожалению, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться. Независимые СМИ все чаще становятся мишенью, как это обсуждалось на заседании формулы ООН Арриа в прошлом месяце. Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич была арестована в ноябре после того, как ее репортаж разоблачил ложь властей о смерти 31-летнего Романа Бондаренко, мирного протестующего, так сильно избитого милицией и проправительственными гражданами из окружения Лукашенко, что на следующий день он скончался в больнице. В настоящее время Борисевич находится за решеткой 77 дней только потому, что она сообщила об этих фактах. Блогер и активист Игорь Лосик, который недавно завершил шестинедельную голодовку, чтобы привлечь внимание к бедственному положению оппозиции в Беларуси, находится в тюрьме почти семь месяцев по обвинению в организации демонстраций перед выборами. Власти используют драконовские методы, чтобы скрыть правду и избежать ответственности за нарушения прав человека, — заявила Кортни Остриан.

США присоединяются к демократическим партнерам и правозащитным организациям по всему миру, призывая к немедленному освобождению более двухсот политических заключенных в Беларуси.

— Применение насилия для подавления инакомыслия, наказание за осуществление права на мирные собрания и свободу выражения мнений — все это происходит на фоне тех самых обязательств, которые Беларусь взяла на себя как государство — участник ОБСЕ, а также обязательств, взятых на себя Беларусью в соответствии с международным правом. Те члены режима Лукашенко и его спецслужб, которые проявляют жестокость по отношению к мирным демонстрантам, членам оппозиционных партий и независимым журналистам, должны понимать, что их нынешняя безнаказанность не будет длиться вечно — рано или поздно они ответят за свои злоупотребления, — заявила представитель США.