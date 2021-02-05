Беларусбанк увеличил долю кредитования недвижимости

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. По итогам минувшего года один из крупнейших банков страны ОАО "Беларусбанк" увеличил долю на рынке кредитования недвижимости до 66%, об этом сообщили в его пресс-службе.

В частности, в рамках Указа №240 было заключено более 15 тысяч договоров на общую сумму свыше 900 миллионов рублей.

Жилищное кредитование для банка всегда являлось приоритетным направлением. Сегодня Беларусбанк активно участвует в реализации государственной программы строительства жилья, осуществляет льготное кредитование граждан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №13, предоставляет кредиты с адресным субсидированием в рамках Указа № 240 (процентная ставка по такому кредиту составляет ставку рефинансирования, увеличенную на 3 процентных пункта или 10,75%).

При недостаточности собственных средств у клиента финансовое учреждение предлагает кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, для докредитования граждан, заключившим с банком кредитные договоры на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений с государственной поддержкой.

"Ставка по таким кредитам не превышает размер расчетной величины стандартного риска Национального банка Республики Беларусь (в настоящее время 13,33%)", - подчеркнули в банке.

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