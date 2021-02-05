Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение сообщения с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение транспортного сообщения с Россией, заявил глава Минтранса республики Алексей Авраменко.

Ряд стран из-за пандемии COVID-19 приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранных граждан, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Беларусью и Россией. В сентябре прошлого года стороны возобновили ависообщение, а накануне российский премьер Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с 8 февраля.

"Расширяется география, и я надеюсь, что мы (Беларусь и РФ – Sputnik) в этой плоскости будем дальше двигаться, наращивания объемы", - сказал Авраменко журналистам.

Вместе с тем, он обратил внимание, что этот вопрос лежит в плоскости ограничений, введенных с связи с пандемией. По его словам, транспортники как в РФ, так и в других странах готовы работать, но "основной преградой" медицинские показания.

Авраменко отметил, что Минск и Москва начинали возобновлять авиасообщение с двух рейсов в неделю, сейчас же их количество достигает шести. А со следующей недели их будет десять. В качестве примера он обратил внимание, что в 2019 году еженедельно авиакомпании двух стран выполняли 67 рейсов.

"Мы надеемся, что будут потихоньку сниматься медицинские ограничения. Сегодня авиационная отрасль, железнодорожный транспорт готовы обеспечивать все требования, которые выставляют международные партнеры в части обеспечения безопасности", - заключил Авраменко.

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