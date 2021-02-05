|
Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение сообщения с Россией
05.02.2021 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение транспортного сообщения с Россией, заявил глава Минтранса республики Алексей Авраменко.
Ряд стран из-за пандемии COVID-19 приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранных граждан, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Беларусью и Россией. В сентябре прошлого года стороны возобновили ависообщение, а накануне российский премьер Михаил
"Расширяется география, и я надеюсь, что мы (Беларусь и РФ – Sputnik) в этой плоскости будем дальше двигаться, наращивания объемы", - сказал Авраменко журналистам.
Вместе с тем, он обратил внимание, что этот вопрос лежит в плоскости ограничений, введенных с связи с пандемией. По его словам, транспортники как в РФ, так и в других странах готовы работать, но "основной преградой" медицинские показания.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Авраменко отметил, что Минск и Москва начинали возобновлять авиасообщение с двух рейсов в неделю, сейчас же их количество достигает шести. А со следующей недели их будет десять. В качестве примера он обратил внимание, что в 2019 году еженедельно авиакомпании двух стран выполняли 67 рейсов.
"Мы надеемся, что будут потихоньку сниматься медицинские ограничения. Сегодня авиационная отрасль, железнодорожный транспорт готовы обеспечивать все требования, которые выставляют международные партнеры в части обеспечения безопасности", - заключил Авраменко.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусском Минтрансе надеются, что "будут потихоньку сниматься медицинские ограничения", и сообщение между двумя странами возобновится в полном объеме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)