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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 7 млрд руб. направят на госпрограмму "Белорусский лес" до 2025 года Свыше 7 млрд рублей пойдут на реализацию госпрограммы "Белорусский лес". Она рассчитана на ближайшие 5 лет. В документе сделан акцент на рациональной переработке...

Свыше 7 млрд рублей пойдут на реализацию госпрограммы "Белорусский лес". Она рассчитана на ближайшие 5 лет. В документе сделан акцент на рациональной переработке сырья и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. По расчетам аналитиков, в результате внедрения госпрограммы в жизнь через 5 лет лес будет покрывать 40 % страны.