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ЗРВ Беларуси упали на 3,5%
05.02.2021 13:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Золотовалютные резервы за январь в Беларуси уменьшились на 3,5 процентов ($265 млн) и составили на 1 февраля $7,203 млрд.
Об этом
Там отмечается, что снижение по итогам января связано с плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.
Поддержанию же уровня международных резервных активов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.
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Золотовалютные резервы за январь в Беларуси уменьшились на 3,5 процентов ($265 млн) и составили на 1 февраля $7,203 млрд.
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