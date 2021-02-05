ЗРВ Беларуси упали на 3,5%

Золотовалютные резервы за январь в Беларуси уменьшились на 3,5 процентов ($265 млн) и составили на 1 февраля $7,203 млрд.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка, который приводит предварительные данные.

Там отмечается, что снижение по итогам января связано с плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию же уровня международных резервных активов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.