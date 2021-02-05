Новые рекорды на аукционе. На участок в Липовой Колоде подали 31 заявку, а надел в Колодищах ушел с молотка за $75 тыс.

Участки в Липовой Колоде всегда пользуются повышенным спросом. Но вот такого, чтобы за земельный надел боролся 31 человек, еще не было. Участок расположен на окраине деревни у леса, насчитывает 15 соток, имеет возможность подключения к электричеству и газу. Лот был выставлен на торги за 26.000 рублей, продан с молотка за 151.000 рублей, или 57.275 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов возросла в 6 раз.

На этот раз Колодищанский сельсовет также предложил два участка в аг. Колодищи. На один из них в квартале 303 (лот № 4) было подано 9 заявлений, на другой в квартале 797 (лот № 5) – 20 заявок. В ходе торгов начальная цена на первый участок с 42.000 рублей поднялась до 144.995 рублей, или 54.997 долларов США; на второй участок - с 39.000 рублей до 198.000 рублей, или 75.102 долларов США.