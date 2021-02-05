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Новые рекорды на аукционе. На участок в Липовой Колоде подали 31 заявку, а надел в Колодищах ушел с молотка за $75 тыс.

05.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня прошел очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Спрос на земельные наделы превзошел все ожидания. Из 20 лотов заявок не поступило лишь на два. Рекордное количество заявителей – 31 – пожелали купить участок на аукционе в Липовой Колоде Колодищанского сельсовета.

Новые рекорды на аукционе. На участок в Липовой Колоде подали 31 заявку, а надел в Колодищах ушел с молотка за тыс.
Участок в д. Липовая Колода

Участки в Липовой Колоде всегда пользуются повышенным спросом. Но вот такого, чтобы за земельный надел боролся 31 человек, еще не было. Участок расположен на окраине деревни у леса, насчитывает 15 соток, имеет возможность подключения к электричеству и газу. Лот был выставлен на торги за 26.000 рублей, продан с молотка за 151.000 рублей, или 57.275 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов возросла в 6 раз.

На этот раз Колодищанский сельсовет также предложил два участка в аг. Колодищи. На один из них в квартале 303 (лот № 4) было подано 9 заявлений, на другой в квартале 797 (лот № 5) – 20 заявок. В ходе торгов начальная цена на первый участок с 42.000 рублей поднялась до 144.995  рублей, или 54.997 долларов США; на второй участок - с 39.000 рублей до 198.000 рублей, или  75.102 долларов США.


Новые рекорды на аукционе. На участок в Липовой Колоде подали 31 заявку, а надел в Колодищах ушел с молотка за тыс.
Участок в Колодищах, квартал 797

Высокий спрос был и на все участки в деревнях  Щитомиричи (3) и Городище (1) Сеницкого сельсовета. На каждый лот было подано от 12 до 15 заявок. Все участки в д. Щитомиричи были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене – за 36.000 рублей каждый. У победителей аукциона есть возможность подключиться к электричеству и газу.


Новые рекорды на аукционе. На участок в Липовой Колоде подали 31 заявку, а надел в Колодищах ушел с молотка за тыс.
Участок в Щитомиричах

Самохваловичский сельсовет предложил на аукцион 4 участка. На один из двух в д. Валицковщина подали 13 заявок. На участок в д. Василевщина претендовали 11 человек.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Горанский с/с, д. Дуличи

11,3

4

-

20.351

22.189

8.416

2

Горанский с/с, д. Дуличи, участок № 1

12,5

6

электричество

11.427

26.945

10.220

3

Горанский с/с, д. Жуки, участок № 10

15,0

5

-

6.010

25.109

9.524

4

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 303, участок № 64

16,7

9

электричество, газ

42.000

144.995

54.997

5

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 797, участок № 1

15,4

20

электричество, газ, водопровод

39.000

198.000

75.102

6

Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, участок № 22

15,1

31

электричество, газ

26.000

151.000

57.275

7

Лошанский с/с, д. Биньковцы

10,9

2

электричество

6.600

9.663

3.665

8

Лошанский с/с, д. Вышково

14,9

3

электричество

9.800

21.501

8.155

9

г.п. Мачулищи, участок № 2

14,7

-

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

49.403

-

-

10

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 18

12,1

5

-

19.900

48.500

18.396

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 33

14,1

2

-

21.700

26.257

9.959

12

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, участок № 22

13,7

-

-

80.000

-

-

13

Самохваловичский с/с, д. Валицковщина, участок № 5

9,0

3

электричество, газ

15.000

29.231

11.087

14

Самохваловичский с/с, д. Валицковщина, участок № 7

9,4

13

электричество

15.000

50.000

18.965

15

Самохваловичский с/с, д. Василевщина, участок № 4

12,5

11

электричество, газ

15.000

46.800

17.751

16

Самохваловичский с/с, д. Мариполь, участок № 14

10,7

4

электричество

15.000

27.000

10.241

17

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 4Д

14,9

12

электричество, газ

36.000

135.000

51.206

18

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 5Д

13,2

13

электричество, газ

36.000

135.000

51.206

19

Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 6Д

14,1

15

электричество, газ

36.000

124.282

47.140

20

Щомыслицкий с/с, д. Городище

15,0

13

-

38.000

141.000

53.482

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе пройдет 26 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня прошел очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Спрос на земельные наделы превзошел все ожидания. Из 20...
 
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