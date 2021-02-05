Новые рекорды на аукционе. На участок в Липовой Колоде подали 31 заявку, а надел в Колодищах ушел с молотка за $75 тыс.

Сегодня прошел очередной аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Спрос на земельные наделы превзошел все ожидания. Из 20 лотов заявок не поступило лишь на два. Рекордное количество заявителей – 31 – пожелали купить участок на аукционе в Липовой Колоде Колодищанского сельсовета.
Участок в д. Липовая Колода
Участки в Липовой Колоде всегда пользуются повышенным спросом. Но вот такого, чтобы за земельный надел боролся 31 человек, еще не было. Участок расположен на окраине деревни у леса, насчитывает 15 соток, имеет возможность подключения к электричеству и газу. Лот был выставлен на торги за 26.000 рублей, продан с молотка за 151.000 рублей, или 57.275 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Цена на лот в ходе торгов возросла в 6 раз.
На этот раз Колодищанский сельсовет также предложил два участка в аг. Колодищи. На один из них в квартале 303 (лот № 4) было подано 9 заявлений, на другой в квартале 797 (лот № 5) – 20 заявок. В ходе торгов начальная цена на первый участок с 42.000 рублей поднялась до 144.995 рублей, или 54.997 долларов США; на второй участок - с 39.000 рублей до 198.000 рублей, или 75.102 долларов США.
Участок в Колодищах, квартал 797
Высокий спрос был и на все участки в деревнях Щитомиричи (3) и Городище (1) Сеницкого сельсовета. На каждый лот было подано от 12 до 15 заявок. Все участки в д. Щитомиричи были выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене – за 36.000 рублей каждый. У победителей аукциона есть возможность подключиться к электричеству и газу.
Участок в Щитомиричах
Самохваловичский сельсовет предложил на аукцион 4 участка. На один из двух в д. Валицковщина подали 13 заявок. На участок в д. Василевщина претендовали 11 человек.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Горанский с/с, д. Дуличи
11,3
4
-
20.351
22.189
8.416
2
Горанский с/с, д. Дуличи, участок № 1
12,5
6
электричество
11.427
26.945
10.220
3
Горанский с/с, д. Жуки, участок № 10
15,0
5
-
6.010
25.109
9.524
4
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 303, участок № 64
16,7
9
электричество, газ
42.000
144.995
54.997
5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 797, участок № 1
15,4
20
электричество, газ, водопровод
39.000
198.000
75.102
6
Колодищанский с/с, д. Липовая Колода, участок № 22