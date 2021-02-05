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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировые цены на продовольственные товары достигли максимума с 2014 года Мировые цены на продовольственные товары достигли максимума с 2014 года с годовым темпом прироста в 4 %. Таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной...

Мировые цены на продовольственные товары достигли максимума с 2014 года с годовым темпом прироста в 4 %. Таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По словам экспертов, растут цены на все категории товаров, однако особенно на зерно, растительное масло и сахар. В списке факторов повышения цен на эти виды продуктов ограничительные меры по всему миру, связанные с пандемией, а также засушливая погода в Южной Америке и как следствие - низкие объемы урожая и производства.