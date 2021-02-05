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Мировые цены на продовольственные товары достигли максимума с 2014 года

05.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировые цены на продовольственные товары достигли максимума с 2014 года с годовым темпом прироста в 4 %. Таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По словам экспертов, растут цены на все категории товаров, однако особенно на зерно, растительное масло и сахар. В списке факторов повышения цен на эти виды продуктов ограничительные меры по всему миру, связанные с пандемией, а также засушливая погода в Южной Америке и как следствие  - низкие объемы урожая и производства.

 
 
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Мировые цены на продовольственные товары достигли максимума с 2014 года с годовым темпом прироста в 4 %. Таковы данные Продовольственной и сельскохозяйственной...
 
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