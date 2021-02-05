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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022 году Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022, а в этом году будет вестись его подготовка. Документ установит принципы по формированию транспортного...

Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022, а в этом году будет вестись его подготовка. Документ установит принципы по формированию транспортного тарифа на газ. Прогнозировать же, какими будут цены на сырье на общем рынке, пока рано, отмечают эксперты отрасли. Планируется, что договор об общем рынке газа ЕАЭС должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.