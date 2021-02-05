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Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022 году

05.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022, а в этом году будет вестись его подготовка. Документ установит принципы по формированию транспортного тарифа на газ. Прогнозировать же, какими будут  цены на сырье на общем рынке, пока рано, отмечают эксперты отрасли. Планируется, что договор об общем рынке газа ЕАЭС должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.
 
 
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Договор об общем рынке газа ЕАЭС планируется подписать в 2022, а в этом году будет вестись его подготовка. Документ установит принципы по формированию транспортного...
 
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