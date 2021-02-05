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Доллар США и евро подешевели на торгах в пятницу
05.02.2021 14:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Доллар США и евро подешевели на торгах, российский рубль прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
© Sputnik / Виктор Толочко
Евро стал дешевле на 0,6%, доллар США потерял в стоимости 0,31%, а российский рубль, наоборот, укрепился и подорожал на 0,51%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в пятницу 5 февраля:
1 евро – 3,16 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,64 рубля;
100 российских рублей - 3,48 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению,
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Российский рубль значительно прибавил в стоимости, американская и европейская валюты упали в цене на торгах в пятницу.
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