«ЕС продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси». Топ-чиновники сделали совместное заявление

Источник материала: Tut.by

Высокий представитель, заместитель Председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель и комиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи сделали совместное заявление , в котором высказали солидарность с народом Беларуси и призвали власти к диалогу.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Боррель и Вархеи отмечают, что на протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима, бесстрашные белорусы мирно настаивают на том, чтобы их голосы были услышаны и их выбор был признан.

При этом в стране продолжается неправосудное преследование, в том числе есть сотни задокументированных случаев пыток, насилия в отношении оппозиции и гражданского общества, работников СМИ, служащих и предпринимателей, а также многих студентов, отчисленных из университетов и лишенных права на образование. Многие тысячи подверглись задержаниям, сотни преследуются в уголовном порядке по сфабрикованным обвинениям и лишаются права на справедливое судебное разбирательство.

— Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси. Власти должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека. Необходимо немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все произвольно задержанные лица, в том числе политические заключенные и журналисты, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении.

ЕС продолжает призывать к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам, чтобы положить конец политическому кризису, уважая волю народа Беларуси. ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки.