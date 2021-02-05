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«ЕС продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси». Топ-чиновники сделали совместное заявление
05.02.2021 15:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Высокий представитель, заместитель Председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель и комиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи сделали совместное
Боррель и Вархеи отмечают, что на протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима, бесстрашные белорусы мирно настаивают на том, чтобы их голосы были услышаны и их выбор был признан.
При этом в стране продолжается неправосудное преследование, в том числе есть сотни задокументированных случаев пыток, насилия в отношении оппозиции и гражданского общества, работников СМИ, служащих и предпринимателей, а также многих студентов, отчисленных из университетов и лишенных права на образование. Многие тысячи подверглись задержаниям, сотни преследуются в уголовном порядке по сфабрикованным обвинениям и лишаются права на справедливое судебное разбирательство.
— Европейский союз продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси. Власти должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека. Необходимо немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все произвольно задержанные лица, в том числе политические заключенные и журналисты, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении.
ЕС продолжает призывать к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам, чтобы положить конец политическому кризису, уважая волю народа Беларуси. ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки.
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«ЕС продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси». Топ-чиновники сделали совместное заявление
ЕС продолжает призывать к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам,...
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