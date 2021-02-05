Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" завершил прошедший год с хорошей рентабельностью, рассказал газете "Вестник Нафтана" генеральный директор ОАО Андрей Сойко.

По его словам, несмотря на трудности, с которыми "Нафтан" столкнулся в 2020-м, год оказался одним из лучших за минувшее десятилетие.

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"Суммарно мы переработали около 7,3 миллиона тонн нефти (полная мощность – 12 миллионов тонн, оптимальная – 9 миллионов – Sputnik). Задача в 2021-м – увеличить этот объем на 12–13 %, до 8,2 миллиона тонн", – рассказал в интервью гендиректор.

В сложных условиях предприятие смогло оптимизировать работу и благодаря реализации мероприятий по снижению затрат получило экономию на сумму, превышающую 67 миллионов рублей.

"Нафтан" за истекший год выполнил четыре из пяти целевых показателей, утвержденных концерном "Белнефтехим":

экспорт услуг

снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции

рентабельность продаж

чистая прибыль

"Только один ключевой показатель – экспорт товаров – не выполнен по объективным причинам", – констатировал Сойко.

Модернизация и налоговый маневр

По словам директора завода, завершение очередной модернизации и запуск в эксплуатацию комплекса замедленного коксования позволит получить дополнительную прибыль в размере 150 миллионов долларов.

"Фактически, с вводом новых установок, мы сможем компенсировать налоговый маневр за два года", – считает гендиректор Сойко.

Сейчас в Новополоцке обсуждают строительство новой установки каталитического риформинга, а также возведение нового маслоблока, который будет перерабатывать сырье с комплекса "Гидрокрекинг".

"Сейчас мы рассчитываем стоимость, экономическую эффективность, анализируем целесообразность перечисленных проектов. Это наши планы на будущую пятилетку", – подытожил Сойко.

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