|
Стало известно, сколько нефти переработал в 2020 году завод "Нафтан"
05.02.2021 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" завершил прошедший год с хорошей рентабельностью, рассказал газете "Вестник Нафтана" генеральный директор ОАО Андрей Сойко.
© Sputnik
Что сделает уникальным Мозырский НПЗ - без аналогов от Бреста до Владивостока?
По его словам, несмотря на трудности, с которыми "Нафтан" столкнулся в 2020-м, год оказался одним из лучших за минувшее десятилетие.
Загрузка НПЗ
"Суммарно мы переработали около 7,3 миллиона тонн нефти (полная мощность – 12 миллионов тонн, оптимальная – 9 миллионов – Sputnik). Задача в 2021-м – увеличить этот объем на 12–13 %, до 8,2 миллиона тонн", – рассказал в интервью гендиректор.
В сложных условиях предприятие смогло оптимизировать работу и благодаря реализации мероприятий по снижению затрат получило экономию на сумму, превышающую 67 миллионов рублей.
"Нафтан" за истекший год выполнил четыре из пяти целевых показателей, утвержденных концерном "Белнефтехим":
"Только один ключевой показатель – экспорт товаров – не выполнен по объективным причинам", – констатировал Сойко.
Модернизация и налоговый маневр
По словам директора завода, завершение очередной модернизации и запуск в эксплуатацию комплекса замедленного коксования позволит получить дополнительную прибыль в размере 150 миллионов долларов.
"Фактически, с вводом новых установок, мы сможем компенсировать налоговый маневр за два года", – считает гендиректор Сойко.
Сейчас в Новополоцке обсуждают строительство новой установки каталитического риформинга, а также возведение нового маслоблока, который будет перерабатывать сырье с комплекса "Гидрокрекинг".
"Сейчас мы рассчитываем стоимость, экономическую эффективность, анализируем целесообразность перечисленных проектов. Это наши планы на будущую пятилетку", – подытожил Сойко.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В текущем году нефтеперерабатывающему заводу предстоят модернизация и нивелирование эффекта налогового маневра.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)