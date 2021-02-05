Транспортный налог: сколько белорусов заплатит его в 2021-м

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев ― Sputnik. Плательщиками транспортного налога станут более двух миллионов белорусов, заявил в пятницу министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

"Основная масса плательщиков - это физические лица, по нашим оценкам ими станут более двух миллионов человек. Планируется, что исчисление налога будет проведено централизованно на уровне министерства по налогам и сборам", - сказал глава ведомства.

Налог надо будет платить по уведомительному принципу. Извещения о нем будут ежегодно направляться каждому человеку по почте или в личный кабинет плательщика. Пока количество личных кабинетов физлиц не превышает 900 тысяч, в то время как налог придется заплатить более двум миллионам белорусов.

Наливайко отметил, что к концу 1-го квартала 2021 года сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему "Расчет налогов". Сведения о ТС хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ, чтобы, например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, или найти людей, которые пользуются машинами по доверенности.

Транспортный налог введен в Беларуси с 1 января.