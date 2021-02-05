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В МТС снова акция: один Huawei + один подарок
05.02.2021 17:43 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 5 по 8 февраля МТС снижает цены на ряд смартфонов и раздает подарки при покупке устройств Huawei.
В течение четырех дней, с 5 по 8 февраля в МТС несколько популярных смартфонов будут доступны по сниженным ценам. В эти же дни в пяти салонах связи МТС при покупке устройств Huawei вы сможете получить подарок.
Выбрав смартфон
Стоимость смартфона Xiaomi POCO X3 и аппаратов из линейки Huawei P40 lite снижена при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев. Во время действия акции модель Huawei P40 lite будет доступна со скидкой 110 рублей, а
Выгоднее стали цены и на аппараты Huawei P40 lite E. Версия с модулем NFC предлагается за 479 рублей, что на 90 рублей меньше ее обычной цены. Версию без NFC можно будет приобрести за 459 рублей. Скидка при этом составит 89 рублей.
Смартфоны и цены, которые будут действовать с 5 по 8 февраля, представлены по
Также с 5 по 8 февраля в пяти салонах МТС будут раздавать подарки. При покупке смартфона Huawei P Smart 2021 промоутером будет вручаться подарочный набор Gift Bundle, в состав которого входят Bluetooth-колонка, кабель USB Type-C и универсальный держатель Ring Hook. Фирменную ручку Huawei выдадут при покупке любого устройства от данного бренда.
Подарки ожидают своих владельцев в фирменных салонах по следующим адресам:
Внимание! Количество подарков ограничено. К одному устройству выдается один подарок.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее вы можете в салонах связи МТС, в
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С 5 по 8 февраля МТС снижает цены на ряд смартфонов и раздает подарки при покупке устройств Huawei.
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