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В МТС снова акция: один Huawei + один подарок

05.02.2021 17:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 5 по 8 февраля МТС снижает цены на ряд смартфонов и раздает подарки при покупке устройств Huawei.

В течение четырех дней, с 5 по 8 февраля в МТС несколько популярных смартфонов будут доступны по сниженным ценам. В эти же дни в пяти салонах связи МТС при покупке устройств Huawei вы сможете получить подарок.

Выбрав смартфон Huawei P Smart 2021, можно сэкономить как при покупке единым платежом, так и в рассрочку на 12 и 24 месяца. В любом варианте скидка составит 100 рублей. По 8 февраля эту модель можно будет приобрести за 599 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку на год снижен до 54,45 рубля, а на два года – до 26,04 рубля.

Стоимость смартфона Xiaomi POCO X3 и аппаратов из линейки Huawei P40 lite снижена при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев. Во время действия акции модель Huawei P40 lite будет доступна со скидкой 110 рублей, а Xiaomi POCO X3 – со скидкой 100 рублей.

Выгоднее стали цены и на аппараты Huawei P40 lite E. Версия с модулем NFC предлагается за 479 рублей, что на 90 рублей меньше ее обычной цены. Версию без NFC можно будет приобрести за 459 рублей. Скидка при этом составит 89 рублей.

Смартфоны и цены, которые будут действовать с 5 по 8 февраля, представлены по ссылке.

Также с 5 по 8 февраля в пяти салонах МТС будут раздавать подарки. При покупке смартфона Huawei P Smart 2021 промоутером будет вручаться подарочный набор Gift Bundle, в состав которого входят Bluetooth-колонка, кабель USB Type-C и универсальный держатель Ring Hook. Фирменную ручку Huawei выдадут при покупке любого устройства от данного бренда.

Подарки ожидают своих владельцев в фирменных салонах по следующим адресам:

  • Минск, пр. Независимости, 95
  • Минск, пр-т Партизанский, 150А, ТЦ МОМО
  • Брест, ул. Куйбышева, 15
  • Гродно, ул. Дубко, 17
  • Витебск, ул. Строителей 8/2.

Внимание! Количество подарков ограничено. К одному устройству выдается один подарок.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее вы можете в салонах связи МТС, в интернет-магазине online, а также по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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С 5 по 8 февраля МТС снижает цены на ряд смартфонов и раздает подарки при покупке устройств Huawei.
 
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