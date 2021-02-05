В МТС снова акция: один Huawei + один подарок

С 5 по 8 февраля МТС снижает цены на ряд смартфонов и раздает подарки при покупке устройств Huawei.

В течение четырех дней, с 5 по 8 февраля в МТС несколько популярных смартфонов будут доступны по сниженным ценам. В эти же дни в пяти салонах связи МТС при покупке устройств Huawei вы сможете получить подарок.

Выбрав смартфон Huawei P Smart 2021 , можно сэкономить как при покупке единым платежом, так и в рассрочку на 12 и 24 месяца. В любом варианте скидка составит 100 рублей. По 8 февраля эту модель можно будет приобрести за 599 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку на год снижен до 54,45 рубля, а на два года – до 26,04 рубля.

Стоимость смартфона Xiaomi POCO X3 и аппаратов из линейки Huawei P40 lite снижена при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев. Во время действия акции модель Huawei P40 lite будет доступна со скидкой 110 рублей, а Xiaomi POCO X3 – со скидкой 100 рублей.

Выгоднее стали цены и на аппараты Huawei P40 lite E. Версия с модулем NFC предлагается за 479 рублей, что на 90 рублей меньше ее обычной цены. Версию без NFC можно будет приобрести за 459 рублей. Скидка при этом составит 89 рублей.

Смартфоны и цены, которые будут действовать с 5 по 8 февраля, представлены по ссылке .

Также с 5 по 8 февраля в пяти салонах МТС будут раздавать подарки. При покупке смартфона Huawei P Smart 2021 промоутером будет вручаться подарочный набор Gift Bundle, в состав которого входят Bluetooth-колонка, кабель USB Type-C и универсальный держатель Ring Hook. Фирменную ручку Huawei выдадут при покупке любого устройства от данного бренда.

Подарки ожидают своих владельцев в фирменных салонах по следующим адресам:

Минск, пр. Независимости, 95

Минск, пр-т Партизанский, 150А, ТЦ МОМО

Брест, ул. Куйбышева, 15

Гродно, ул. Дубко, 17

Витебск, ул. Строителей 8/2.

Внимание! Количество подарков ограничено. К одному устройству выдается один подарок.