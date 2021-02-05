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Cтроительство "Газпром центра" в Минске возобновится

05.02.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Строительство "Газпром центра" в Минске планируется возобновить, об этом сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Как заявил первый заместитель председателя столичной мэрии Дмитрий Микуленок, строительство идет не так быстро, как хотелось.

"Основная причина – недооценка инвестором ситуации на площадке. Были некоторые неточности в определении несущей способности грунтов, и получилось то, что получилось, - немного застряли со свайными полями, пришлось делать пересчет и усиление", - сказал Микуленок.

© Sputnik / Андрей Александров
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По его словам, уже готова нижняя часть фундаментов. Если все расчетные показатели подтвердятся, строительство продолжится.

Первый зампред Мингорисполкома рассказал, что сопровождение стройки осуществляет научный институт, который курировал возведение Национальной библиотеки. Об окончательных сроках возведения "Газпром центра" пока не сообщается.

Напомним, указ президента Беларуси о строительстве "Газпром центра" был подписан в 2013 году. Российская газовая компания начала возводить комплекс на месте бывшего автовокзала "Московский" в 2015-м. Летом 2016 года все работы начали сворачиваться из-за проблем, связанных со сложностью грунтов на площадке, где планировалось возвести здание высотой в 189 метров. Некоторое время стройка была заморожена, затем возобновилась.

Многофункциональный комплекс включает в себя административные здания, гостиницу, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры, паркинг. Заказчиком и инвестором объекта является "Газпром трансгаз Беларусь".

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Теги: Минск
 
 
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Возведение многофункционального комплекса на месте бывшего автовокзала "Московский" ведется с 2015 года. Проблемы возникли из-за сложных грунтов на площадке для...
 
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