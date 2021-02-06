Утвержден порядок ввода БелАЭС в эксплуатацию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев - Sputnik. Правительство Беларуси утвердило порядок ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале в субботу.

Приемка в эксплуатацию

В частности, в документе определен перечень государственных органов и иных организаций, выдающих заключения при приемке в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС – в нем 10 пунктов.

В перечень вошли специализированная инспекция Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации(отвечает прежде всего за соблюдение требований технических норма при строительстве), Госпромнадзор (отвечает за промышленную безопасность), Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды, департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, Главное управление командующего внутренними войсками МВД и ГАИ. А также уполномоченные государственные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, органы государственного пожарного надзора, органы государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.

Приемочная комиссия

Председателем приемочной комиссии будем замминистра энергетики по вопросам ядерной энергетики, его заместителем – гендиректор "Белэнерго". В ее состав войдут руководители либо заместители руководителей госорганов и организаций, включенных в соответствующий перечень. В нем фигурируют Государственный комитет по стандартизации, Министерство архитектуры и строительства, МВД, Минздрав, МЧС, Минприроды, Минфин, Министерство энергетики, Гродненский облисполком, РУП "БелАЭС" – от белорусской стороны.

Российскую федерацию представят АО "Атомстройэкспорт", АО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена Труда ЧССР опытное конструкторское бюро "ГИДРОПРЕСС", АО Инжиниринговая компания "АСЭ", Акционерное общество по наладке, совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций "Атомтехэнерго", Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" .

"Датой приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС считается дата подписания членами приемочной комиссии акта", – гласит документ.

Особые оговорки

При приемке в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС в период года, неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ, сроки их выполнения могут быть перенесены – при определенных условиях. Перенос возможен в пределах года, когда АЭС должна быть введена в эксплуатацию, на это должно быть получено согласие эксплуатирующей организации, кроме того, такой перенос не должен препятствовать нормальной эксплуатации блока АЭС.

Пусковой блок АЭС может быть принят в эксплуатацию при наличии несоответствий (дефектов) – если они не влияют на безопасную эксплуатацию блока в целом или какой-либо из его систем или элементов и выработку электроэнергии.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть .

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января .

Первый энергоблок был отключен от сети 16 января - это случилось после того, как сработала система защиты генератора. Снова он заработал через несколько дней - 21 января.