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Меркель высказалась про ситуацию в Беларуси и возможные новые санкции

06.02.2021 13:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, как они это уже продемонстрировали принятием трех санкционных пакетов. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала она. Меркель снова подчеркнула, что ФРГ и Евросоюз не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», — добавила она. По утверждению канцлера, они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста, которые, по ее мнению, выходят на демонстрации «против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране». «Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации — насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить», — утверждала канцлер.

«Мы призываем политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политических заключенных. Мы призываем уважать, наконец, право граждан на свободу выражения мнения», — продолжала Меркель. Она напомнила, что Германия приняла план поддержки гражданского общества Беларуси, в рамках которого упрощаются правила получения виз для представителей оппозиции. Он также предусматривает стипендии и поддержку независимых СМИ, указала канцлер.

«Это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Беларуси. Извне это вообще невозможно», — признала Меркель. «Но это показывает отважным людям там, что мы поддерживаем и слышим их голос», — подытожила она.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявляла, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси. 6 октября канцлер ФРГ встретилась в Берлине с экс-кандидатом и главой Координационного совета оппозиции Светланой Тихановской.

 
Теги: Минск
 
 
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Германия и ЕС и впредь будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, как они это уже продемонстрировали принятием трех...
 
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