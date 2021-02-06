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Белорусским учителям и медикам пообещали поднять зарплату
07.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев – Sputnik. Минтруда собирает предложения на разных дискуссионных площадках перед
В Минтруда отметили, что вырабатывают механизмы для этого, особенно с учетом того, что есть конкретное поручение – довести размера зарплаты педагогов до уровня среднего по республике до 2025 года.
"Первые этапы этой работы были реализованы в 2018-2020 годах. Соотношение средней зарплаты педагогических работников к среднереспубликанскому уровню за 2020 год (Br1250,9) составило 79,3%, профессорско-преподавательского состава – 122,8%", – цитирует данные Минтруда агентство
В ближайшие пять лет запланировано поэтапное решению стратегических задач в области оплаты труда работников бюджетной сферы, причем не только педагогов. Предусмотрен рост зарплаты врачей до 150% по отношению к среднереспубликанскому уровню, среднего медицинского персонала - до 90%, работников физкультуры и спорта - до 105%, сферы социального обслуживания, культуры - до 80%.
Доходы белорусов
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В целом, за 2020 год доходы белорусов увеличились на 8% по сравнению с 2019-м. Первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь
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В ближайшие пять лет запланирован поэтапный рост зарплаты педагогов и других работников бюджетной сферы, заявили в Министерстве труда и социальной защиты...
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