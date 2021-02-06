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Белорусским учителям и медикам пообещали поднять зарплату

07.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. Минтруда собирает предложения на разных дискуссионных площадках перед VI Всебелорусским народным собранием, среди прочих звучал призыв повысить зарплату учителей, чтобы поднять престиж профессии.

В Минтруда отметили, что вырабатывают механизмы для этого, особенно с учетом того, что есть конкретное поручение – довести размера зарплаты педагогов до уровня среднего по республике до 2025 года. 

"Первые этапы этой работы были реализованы в 2018-2020 годах. Соотношение средней зарплаты педагогических работников к среднереспубликанскому уровню за 2020 год (Br1250,9) составило 79,3%, профессорско-преподавательского состава – 122,8%", – цитирует данные Минтруда агентство БЕЛТА.

В ближайшие пять лет запланировано поэтапное решению стратегических задач в области оплаты труда работников бюджетной сферы, причем не только педагогов. Предусмотрен рост зарплаты врачей до 150% по отношению к среднереспубликанскому уровню, среднего медицинского персонала - до 90%, работников физкультуры и спорта - до 105%, сферы социального обслуживания, культуры - до 80%.

Доходы белорусов

© CC0 / Pixabay / Chronomarchie
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Напомним, по подсчетам Белстата средняя зарплата белорусских работников в декабре 2020 года составила 1474,6 рублей. С 1 января минимальную заработную плату увеличили в республике до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня" номинальной заработной платы на 2021 год по республике.

В целом, за 2020 год доходы белорусов увеличились на 8% по сравнению с 2019-м. Первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь заявил, что в стране простои на предприятиях снизились в четыре раза, по вынужденной занятости – более чем в два раза.

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Теги: Минск
 
 
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