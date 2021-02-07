Европарламент предлагает наложить санкции на белорусских судей

Источник материала: Tut.by

Вице-президент Европарламента Николас Бир высказался за введение санкций в отношении белорусских судей, пишет «Радио Свобода».



Фото: TUT.BY

«Личных санкций в отношении сотрудников правоохранительных органов недостаточно. Мы должны распространить их на судебные органы и правоохранительные органы, сторонников Лукашенко», — сказал Бир в своем выступлении на онлайн-конференции" Солидарность с Беларусью «в субботу.

Она добавила, что европейские страны «должны искать баланс между давлением и сотрудничеством с белорусскими властями».

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, в свою очередь, заявила, что «необходимо оказать эффективное давление на режим, чтобы ввести эффективные санкции против его «кошельков», сил безопасности, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто теперь незаконно судит белорусов».