Шендерович - Александру Лукашенко: Сделайте первый шаг. Освободите Марию Колесникову

Источник материала: Tut.by

Российский писатель Виктор Шендерович в своем блоге на «Эхе Москвы» опубликовал письмо к Александру Лукашенко по поводу Марии Колесниковой, задержанной в сентябре прошлого года. Приводим его с небольшими сокращениями.



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Александр Григорьевич!

<> После того, как выяснилось, что от Бабарико в тюрьме вреда меньше, чем от Колесниковой на воле, Вы хотели по-тихому выпихнуть Марию из страны, но она, совершенно неожиданно, оказалась не предметом, а человеком. Такое иногда случается, и это большая досада для руководителей Вашего масштаба, рожденных рулить массами, но совершенно не понимающих, что делать со свободными людьми.

Мария сорвала Вашу блестящую спецоперацию. Она уничтожила свой паспорт на украинской границе и осталась на своей родине — родине, к прискорбию, также и Вашей.

И тогда вы сшили ей уголовку (ну, вы помните).

Уголовка эта совершенно не лезет на Марию: швы расползаются, и белые нитки лезут в глаза. Сами посудите: если она причинила вред государству, почему же ее пытались сбагрить вон, а не арестовали сразу? И зачем она рвала свой паспорт, если хотела бежать?

<> Так вот, о Марии. Ее надо отпустить на свободу, Александр Григорьевич. Ей-богу, самое время. Вы уже показали свою немыслимую крутизну в обращении с безоружным народом; вы напрямую общаетесь с богами, и они сообщают вам правильные результаты голосования; вы гений регионального масштаба, и после смерти Чавеса на Земле почти не осталось отмороженных на Вашу глубину, — это уже поняли все, и если Вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет Вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму. Это пятно на репутации Вам не грозит.

А позора станет чуть меньше. Вот ей-богу.

И может быть даже какой-нибудь неосторожный западный политик решит после этого, что с Вами можно разговаривать…

Подумайте, а?

Сделать вид, что Марии Колесниковой нет в природе, у Вас все равно не получится, а любой обвинительный приговор лишний раз привлечет внимание мира к вашей одухотворенной физиономии, лучащейся накопленным добром — и к стране, которую Вы продолжаете прилюдно любить, не особо интересуясь ее ощущениями.

Дорога в тысячу ли начинается с первого шага, говорят китайцы, к которым Вы теперь очень прислушиваетесь, потому что больше с Вами уже не разговаривает никто.

Сделайте первый шаг. Освободите Марию Колесникову.