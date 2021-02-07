|
Очень деньги нужны. Минфин за январь продал валютных облигаций больше, чем за весь прошлый год
07.02.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство финансов Беларуси
При этом через Белорусскую валютно-фондовую биржу реализованы облигации всего на 0,2 млн долларов.
За весь прошлый год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов. В том числе через биржу — на 225,56 млн долларов.
Эксперты финансового рынка отмечают, что остальные облигации в январе выкупили белорусские банки. Такой механизм не в первый раз в Беларуси используется для того, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их долги. В начале года в сложной ситуации
Напомним, первые тревожные звонки для БМЗ прозвучали более 5 лет назад. В феврале 2016 года Александр Лукашенко был вынужден подписать указ, который позволил БМЗ
В июле 2020 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко
— На предприятии сложились долги в силу того, что многие проекты пока себя не оправдали экономически. Изменилась рыночная конъюнктура и мировые цены, не хватает сил, чтобы рассчитываться по части обязательств. Поэтому мы решали: где можно оптимизировать затраты, где изыскать резервы, выполнить все поручения президента по БМЗ. Буквально недавно был принят ряд решений по реструктуризации задолженностей. Это нормальный процесс, а не чрезвычайный, — сказал Головченко.
По информации TUT.BY, были подготовлены проекты документов, согласно которым в 2021 году поддержка БМЗ будет оказана из бюджета. Плюс существуют договоренности с банками о рефинансировании задолженности. Но «такой подход» уже начинает надоедать некоторым банкам, говорят собеседники.
Обозначая масштабы проблемы, Нацбанк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты финансового рынка отмечают, что облигации в январе в основном выкупили белорусские банки. Такой механизм не в первый раз в Беларуси используется для того,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)