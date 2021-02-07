Очень деньги нужны. Минфин за январь продал валютных облигаций больше, чем за весь прошлый год

Источник материала: Tut.by

Министерство финансов Беларуси сообщает, что в январе 2021 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму 626,17 млн долларов, что больше, чем за весь прошлый год.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

При этом через Белорусскую валютно-фондовую биржу реализованы облигации всего на 0,2 млн долларов.

За весь прошлый год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов. В том числе через биржу — на 225,56 млн долларов.

Эксперты финансового рынка отмечают, что остальные облигации в январе выкупили белорусские банки. Такой механизм не в первый раз в Беларуси используется для того, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их долги. В начале года в сложной ситуации оказался Белорусский металлургический завод.

Напомним, первые тревожные звонки для БМЗ прозвучали более 5 лет назад. В феврале 2016 года Александр Лукашенко был вынужден подписать указ, который позволил БМЗ выпустить облигации на 240,5 млн долларов для рефинансирования задолженности по ранее привлекаемым кредитам от белорусских банков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк и БПС-Сбербанк). Окончательный срок погашения выпущенных облигаций — февраль 2021 года. Но, по сообщениям источников, долговая нагрузка не уменьшилась, хотя данный механизм был нужен для того, чтобы «ослабить финансовый пресс на предприятие и получить какую-то развязку существующего финансового положения».

В июле 2020 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко побывал на БМЗ , где работает около 10 тысяч человек, предприятие дает более 20% объема производства Минпрома. Премьер заверил, что государство подставит металлургам плечо.

— На предприятии сложились долги в силу того, что многие проекты пока себя не оправдали экономически. Изменилась рыночная конъюнктура и мировые цены, не хватает сил, чтобы рассчитываться по части обязательств. Поэтому мы решали: где можно оптимизировать затраты, где изыскать резервы, выполнить все поручения президента по БМЗ. Буквально недавно был принят ряд решений по реструктуризации задолженностей. Это нормальный процесс, а не чрезвычайный, — сказал Головченко.

По информации TUT.BY, были подготовлены проекты документов, согласно которым в 2021 году поддержка БМЗ будет оказана из бюджета. Плюс существуют договоренности с банками о рефинансировании задолженности. Но «такой подход» уже начинает надоедать некоторым банкам, говорят собеседники.

Обозначая масштабы проблемы, Нацбанк отмечал , что ряд государственных предприятий — крупнейших кредитополучателей имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию долга. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком на уровне около 14% к ВВП.