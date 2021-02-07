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Yara поддержала Международный день солидарности с Беларусью

07.02.2021 14:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский производственный совет норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, поддержал инициированный Светланой Тихановской Международный день солидарности с Беларусью, который пройдет 7 февраля.


Фото: @gosundbo

Совет «поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и укрепление прав трудящихся», «осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты». «Права человека должны соблюдаться всегда», — подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте Yara.

Ранее генеральный директор Yara International Свейн Тор Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.

Норвежцы дважды приезжали в Беларусь для изучения ситуации (18 сентября и 10 декабря) и проводили переговоры с руководством «Беларуськалия».

18 декабря гендиректор Yara встретился с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Стороны обсудили репрессии в отношении шахтеров и условия работы на предприятии.

Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.

По словам гендиректора, порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден, будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

Пресс-служба Тихановской отметила тогда, что с момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста.

Ранее независимые профсоюзы заявили, что выступают не за разрыв контракта с норвежской компанией Yara, а за соблюдение прав трудящихся на «Беларуськалии».

 
 
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Европейский производственный совет норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, поддержал инициированный Светланой Тихановской...
 
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