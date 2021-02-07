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Yara поддержала Международный день солидарности с Беларусью
07.02.2021 14:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский производственный совет норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, поддержал инициированный Светланой Тихановской Международный день солидарности с Беларусью, который пройдет 7 февраля.
Совет «поддерживает борьбу белорусского народа за демократию и укрепление прав трудящихся», «осуждает политические репрессии и связанные с ними насилие и аресты». «Права человека должны соблюдаться всегда», — подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте Yara.
Ранее генеральный директор Yara International Свейн Тор Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.
Норвежцы дважды
18 декабря гендиректор Yara
Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.
По словам гендиректора, порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден, будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.
Пресс-служба Тихановской отметила тогда, что с момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста.
Ранее независимые профсоюзы
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Европейский производственный совет норвежской компании Yara International, покупающей белорусские калийные удобрения, поддержал инициированный Светланой Тихановской...
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