Европейские дипломаты встретились с родственниками политзаключенных

Источник материала: Tut.by

«Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав», написал глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в Facebook.



Фото: представительство ЕС

Во встрече приняли участие и родные нескольких политических заключенных Беларуси.



Фото: представительство ЕС

Напомним, в воскресенье, 7 февраля, по предложению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской проходит международный день солидарности с Беларусью. В этот день правозащитники, дипломаты, родственники заключенных, представители диаспор и простые граждане требуют, чтобы все политические заключенные вышли на свободу, а все виновные — были привлечены к ответственности.