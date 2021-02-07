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Европейские дипломаты встретились с родственниками политзаключенных
07.02.2021 15:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав»,
Во встрече приняли участие и родные нескольких политических заключенных Беларуси.
Напомним, в воскресенье, 7 февраля, по предложению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской проходит международный день солидарности с Беларусью. В этот день правозащитники, дипломаты, родственники заключенных, представители диаспор и простые граждане требуют, чтобы все политические заключенные вышли на свободу, а все виновные — были привлечены к ответственности.
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Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали...
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