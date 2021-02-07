ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейские дипломаты встретились с родственниками политзаключенных

07.02.2021 15:31 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали соблюдения своих основных прав», написал глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в Facebook.


Фото: представительство ЕС

Во встрече приняли участие и родные нескольких политических заключенных Беларуси.


Фото: представительство ЕС

Напомним, в воскресенье, 7 февраля, по предложению экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской проходит международный день солидарности с Беларусью. В этот день правозащитники, дипломаты, родственники заключенных, представители диаспор и простые граждане требуют, чтобы все политические заключенные вышли на свободу, а все виновные — были привлечены к ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске главы дипломатических миссий Европейского союза имели честь встретиться с близкими белорусов, убитых только за то, что они мирно требовали...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Yara поддержала Международный день солидарности с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by