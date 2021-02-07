Министры иностранных дел Дании, Ирландии и Украины выразили солидарность с белорусским народом

Источник материала: Tut.by

В инициированный экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской Международный день солидарности с Беларусью 7 февраля о поддержке народа страны заявили министры иностранных дел Дании Йеппе Кофод, Ирландии Саймон Ковни и Украины Дмитрий Кулеба.

Глава датской дипломатии записал видеообращение, в котором отметил, что уже полгода сотни тысяч белорусов выходят на улицы, чтобы мирно бороться за свои права и уважение к себе. «Белорусский народ демонстрирует мужество, которым восхищаются я и многие другие датчане. С флагами, цветами и мечтами о свободе он продолжает борьбу, несмотря на насилие со стороны сил безопасности. Он должен знать, что не одинок. Хочу выразить полную солидарность и надежду, что белорусский народ скоро познает демократию и свободу, которую заслужил», — сказал Кофод.

«Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить по-настоящему независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не поглотит Россия. Белорусы должны иметь право определять свое будущее», — написал Дмитрий Кулеба в «Твиттере».

«Ирландия твердо поддерживает белорусский народ в его стремлении к защите демократических прав. Процветающей и свободной Беларусь может стать только благодаря полноценному и инклюзивному диалогу, который приведет к новым свободным и справедливым выборам», — заявил Саймон Ковни.

По словам государственного министра Ирландии по европейским делам Томаса Бирна, в этот день важно подтвердить всеобщую озабоченность ситуацией с правами человека в Беларуси. «Только белорусский народ вправе определять направление развития своей страны, и мы продолжим поддерживать его в реализации этого права», — отметил он.