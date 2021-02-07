ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко: страны ЕАЭС ускорят работу над договором об общем рынке газа

08.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассчитывает, что страны ЕАЭС скоро перейдут к работе над проектом Договора об общем рынке газа, об этом он рассказал в эфире "Беларусь-1".

Данная тема стала одной из ключевых на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, в котором принимал участие белорусский премьер.

"Решение по стратегии развития интеграции до 2025 года главами государств ЕАЭС принято на высшем совете. Сейчас Российская Федерация в соответствии с поручениями, которые даны Евразийской экономической комиссией, готовит международный договор по общему рынку газа", – отметил Головченко.

Премьер-министр также подчеркнул, что во время заседания Евразийского межправсовета обращалось внимание на то, что необходимо ускориться в этой работе. "И российские коллеги с пониманием воспринимают это. Поэтому полагаю, что скоро мы перейдем уже к работе над проектом Договора об общем рынке газа", – сказал Головченко.

В конце 2020 года председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович говорил, что завершение подготовки договора о едином рынке газа в ЕАЭС может состояться в 2021 году, а подписание договора ожидается в 2022 году.

Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце 2020 года председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович говорил, что завершение подготовки договора о едином рынке газа в ЕАЭС может состояться в 2021 году, а...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Уменьшить аппетиты: ФПБ начинает масштабный мониторинг цен на лекарства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by