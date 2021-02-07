Головченко: страны ЕАЭС ускорят работу над договором об общем рынке газа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассчитывает, что страны ЕАЭС скоро перейдут к работе над проектом Договора об общем рынке газа, об этом он рассказал в эфире "Беларусь-1".

Данная тема стала одной из ключевых на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы, в котором принимал участие белорусский премьер.

"Решение по стратегии развития интеграции до 2025 года главами государств ЕАЭС принято на высшем совете. Сейчас Российская Федерация в соответствии с поручениями, которые даны Евразийской экономической комиссией, готовит международный договор по общему рынку газа", – отметил Головченко.

Премьер-министр также подчеркнул, что во время заседания Евразийского межправсовета обращалось внимание на то, что необходимо ускориться в этой работе. "И российские коллеги с пониманием воспринимают это. Поэтому полагаю, что скоро мы перейдем уже к работе над проектом Договора об общем рынке газа", – сказал Головченко.

В конце 2020 года председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович говорил, что завершение подготовки договора о едином рынке газа в ЕАЭС может состояться в 2021 году, а подписание договора ожидается в 2022 году.

Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.