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Уменьшить аппетиты: ФПБ начинает масштабный мониторинг цен на лекарства

08.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда заявил о необходимости сдержать рост цен на лекарства в стране.

"В начале следующей недели у нас (ФПБ – Sputnik) основная тема будет цены на лекарства. Сегодня мониторится более 50 видов лекарств. Мы мониторим те, которые наиболее необходимы, и видим, что есть рост на лекарства, на пять, десять, пятнадцать и более процентов. И с этим нужно разобраться", – заявил глава ФПБ Михаил Орда в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, в понедельник-вторник ФПБ будет этими вопросами заниматься с привлечением средств массовой информации и всех заинтересованных.

"Сегодня нужно договориться, может быть, где-то какие-то аппетиты уменьшить, чтобы люди не пострадали, вот это самое главное", – заявил Орда, отмечая необходимость сдерживания цен на лекарства для населения.

Предложения Минздрава

Ранее, 1 февраля, Минздрав провел переговоры, которые касались в том числе ценообразования. Было отмечено, что иностранные производители зачастую устанавливают для Беларуси стоимость лекарств выше, чем для других стран. Особенно актуальным этот вопрос стал с введением НДС на лекарственные средства и медицинские изделия (раньше эти товары при ввозе в страну от него освобождались).

Минздрав заявил, что "решать данную проблему будут совместными усилиями". Поэтому предложено:

  • производителям – снизить отпускные цены на 2%;
  • при формировании оптовых и розничных цен снизить размер применяемых надбавок на 2% на уровне оптового звена и на 5-6% – на уровне розницы.

Как и когда это повлияет на цены, не сообщалось.

Цены уже подросли

Напомним, что с 1 января в Беларуси на отдельные товары увеличилась ставка НДС.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия ставка налога повысилась до 10% (ранее они освобождались от НДС). В связи с этим аптеки сообщили о повышении цен на некоторые лекарства.

Минздрав и МАРТ разъяснили, что цены на лекарства и медицинские изделия не должны резко расти. Чиновники "полагают целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также провести снижение оптовых и торговых надбавок". Если же этого не произойдет, то госорганы сами могут повлиять на стоимость, установив предельные розничные цены.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские профсоюзы намерены прилагать усилия, чтобы сдержать рост цен на лекарства для населения.
 
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