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Уменьшить аппетиты: ФПБ начинает масштабный мониторинг цен на лекарства
08.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда заявил о необходимости сдержать рост цен на лекарства в стране.
"В начале следующей недели у нас (ФПБ – Sputnik) основная тема будет цены на лекарства. Сегодня мониторится более 50 видов лекарств. Мы мониторим те, которые наиболее необходимы, и видим, что есть рост на лекарства, на пять, десять, пятнадцать и более процентов. И с этим нужно разобраться", – заявил глава ФПБ Михаил Орда в эфире телеканала
По его словам, в понедельник-вторник ФПБ будет этими вопросами заниматься с привлечением средств массовой информации и всех заинтересованных.
"Сегодня нужно договориться, может быть, где-то какие-то аппетиты уменьшить, чтобы люди не пострадали, вот это самое главное", – заявил Орда, отмечая необходимость сдерживания цен на лекарства для населения.
Предложения Минздрава
Ранее, 1 февраля, Минздрав
Минздрав заявил, что "решать данную проблему будут совместными усилиями". Поэтому предложено:
Как и когда это повлияет на цены, не сообщалось.
Цены уже подросли
Напомним, что с 1 января в Беларуси на отдельные товары
© Sputnik / Алексей Мальгавко
На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия ставка налога повысилась до 10% (ранее они освобождались от НДС). В связи с этим аптеки сообщили о повышении цен на некоторые лекарства.
Минздрав и МАРТ разъяснили, что цены на лекарства и медицинские изделия не должны резко расти. Чиновники "полагают целесообразным обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также провести снижение оптовых и торговых надбавок". Если же этого не произойдет, то госорганы сами могут повлиять на стоимость, установив предельные розничные цены.
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Белорусские профсоюзы намерены прилагать усилия, чтобы сдержать рост цен на лекарства для населения.
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