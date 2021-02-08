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Не построил дом за три года - отдавай участок. Как не потерять честно купленную землю и что делать, если денег на строительство не осталось
08.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По белорусским законам участок, полученный в частную собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду, государство моет у вас забрать. Это происходит, если в течение трех лет с момента выделения земли на ней не построен жилой дом или дача. Участок изымается и по решению суда выставляется на
Что говорит закон
Сроки строительства жилых домов и дач на земельных участках, предоставленных гражданам в частную собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду, регламентированы Указом президента №87 от 7 февраля 2006 года «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач» (с изменениями и дополнениями, содержащимися в указе № 520 от 11 ноября 2011 года, который вступил в силу с 1 марта 2012 года).
Согласно указу, строительство жилых домов и дач, расположенных на земельных участках, на которые право частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды зарегистрировано с 10 февраля 2009 года до 1 марта 2012 года, должно быть завершено в течение трех лет, начиная с 1 марта 2012 года.
Строительство жилых домов и дач на земельных участках, предоставленных в частную собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду с 10 февраля 2009 года до 1 марта 2012 года, но права на которые не зарегистрированы и срок обращения за государственной регистрацией которых не истек, должно быть завершено в течение трех лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на такие земельные участки.
Указом №87 также предусмотрена возможность продлитьсроки строительства и (или) осуществить консервациюне завершенного строительством объекта.
При этом сроки строительства могут быть продлены местным исполнительным и распорядительным органом, но только по уважительным причинам, не более чем на два года и один раз.
Если не удается завершить строительство, гражданин обязан осуществить консервацию жилого дома или дачи и благоустроить земельный участок. При этом консервация объекта может быть осуществлена только один раз на срок не более трех лет.
В случае превышения гражданами сроков строительства жилого дома или дачи земельные участки, на которых они расположены, могут быть изъяты по решению суда. Работа по выявлению таких участков возложена на соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.
Как происходит изъятие участков
Об опыте работы по изъятию участков с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами нам рассказали в Смолевичском райисполкоме. В Смолевичах есть районы жилых застроек, где гражданам предоставлялись участки для строительства. Специалисты по землеустройству выезжают на места, проводят инспекцию и выявляют участки с «недостроями». После этого начинается работа по их изъятию.
Сначала изучается вся документация: когда предоставлялся участок и превышен ли 3-годичный срок, в течение которого должен был быть построен дом. Затем исполком письменно уведомляет собственника или владельца заказным письмом о том, что сроки строительства истекли и что им необходимо предоставить в исполком проектную документацию на дом и подтверждение затрат, вложенных в строительство.
После изучения этих документов исполком направляет письмо в агентство по госрегистрации и земельному кадастру с заказом изготовить ведомость технических характеристик капстроения и сделать его оценку. Готовые документы возвращаются заказчику (исполкому), на их основании составляется исковое заявление в суд. Изъятие участка осуществляется по решению суда.
Если земельный участок находится в частной собственности или в пожизненном наследуемом владении, то на основании решения суда исполком направляет документы в агентство по госрегистрации и земельному кадастру на прекращение права собственности или пожизненного наследуемого владения и готовит документы на аукцион.
На аукцион выставляется единый лот, начальная цена на который включает кадастровую стоимость земельного участка и оценочную стоимость не завершенного строительством капстроения. Сумма от продажи единого лота поступает в бюджет, а затем собственнику возмещается только стоимость «недостроя» с учетом продажной аукционной цены.
В райисполкоме рассказали, что за три последних года в Смолевичах было продано на аукционах 5 земельных участков с «незавершенкой».
- Все эти участки мы изъяли в 2018 году, когда в республике начали проводить подобные аукционы. Однако продали их лишь в 2020 году. Один участок был изъят по решению суда, но владелец подал жалобу о незаконном изъятии. Пока дело находилось в суде, он второпях достроил дом, и суд отменил свое решение, - отметили в райисполкоме.
На сегодня в Смолевичах остаются неосвоенные участки с незаконсервированными строениями.
- Поэтому мы продолжаем работу по изъятию участков. Она сложная, поскольку многие собственники и владельцы отказываются предоставлять документацию. Например, сейчас в суде находятся документы на изъятие еще двух участков, - уточнили в райисполкоме.
На вопрос, были ли случаи изъятия участков, приобретенных на аукционах, в райисполкоме ответили:
- Подобных случаев в нашей практике в Смолевичах не было. Участки, приобретенные в частную собственность для строительства жилых домов на аукционах, не выпускаем из поля зрения. Контролируем, чтобы собственники приступили к строительству в течение года. Все победители торгов активно строятся. Мы их сразу предупреждаем, что пустующий участок будет изъят не только через год, если они не приступят к строительству, но и спустя три года. Если кто-то не успевает по срокам, то консервирует строение и продлевает сроки строительства. До истечения трех лет собственники могут обратиться за консервацией только при наличии фундамента дома и стен, - уточнили в райисполкоме.
Сколько участков с «недостроями» продается на аукционах
С 2018 года в Минской области аукционы по продаже участков с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами организует и проводит Минский областной центр инвестиций и приватизации. Как нам рассказали в центре, в 2018 году на трех подобных аукционах в Минском районе было продано 12 участков. Самый дорогой в Прилукской Слободе Щомыслицкого сельсовета
В 2019 году в Минском районе на четырех аукционах продано 17 участков. По самой высокой цене – за 216.000 рублей - реализован участок в д. Дроздово Боровлянского сельсовета.
В 2020 году в Минском районе на пяти аукционах продано с молотка 29 участков. Самый дорогой
Участки с «недостроями» продавались и в других районах Минской области. Например, в 2019 году на двух аукционах в Смолевичском районе проданы 2 участка, один из них в аг. Барсуки Жодинского сельсовета за 36.750 рублей.
В этом же году в Солигорском районе на одном аукционе реализовано 7 участков. По самой высокой цене – за 90.134 рубля – в д. Тычины Старобинского сельсовета.
В 2020 году в Дзержинском районе на трех аукционах продано 10 участков. Самым дорогим
Так что, если вы стали собственником или владельцем участка и хотите построить свой дом, соблюдайте законодательство. В противном случае вы можете столкнуться с большими неприятностями и потерями. Хотя бывают случаи, когда люди
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Не построил дом за три года - отдавай участок. Как не потерять честно купленную землю и что делать, если денег на строительство не осталось
По белорусским законам участок, полученный в частную собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду, государство моет у вас забрать. Это происходит,...
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