Не построил дом за три года - отдавай участок. Как не потерять честно купленную землю и что делать, если денег на строительство не осталось

Что говорит закон

Сроки строительства жилых домов и дач на земельных участках, предоставленных гражданам в частную собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду, регламентированы Указом президента №87 от 7 февраля 2006 года «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач» (с изменениями и дополнениями, содержащимися в указе № 520 от 11 ноября 2011 года, который вступил в силу с 1 марта 2012 года).

Согласно указу, строительство жилых домов и дач, расположенных на земельных участках, на которые право частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды зарегистрировано с 10 февраля 2009 года до 1 марта 2012 года, должно быть завершено в течение трех лет, начиная с 1 марта 2012 года.

Строительство жилых домов и дач на земельных участках, предоставленных в частную собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду с 10 февраля 2009 года до 1 марта 2012 года, но права на которые не зарегистрированы и срок обращения за государственной регистрацией которых не истек, должно быть завершено в течение трех лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на такие земельные участки.

Указом №87 также предусмотрена возможность продлитьсроки строительства и (или) осуществить консервациюне завершенного строительством объекта.

При этом сроки строительства могут быть продлены местным исполнительным и распорядительным органом, но только по уважительным причинам, не более чем на два года и один раз.

Если не удается завершить строительство, гражданин обязан осуществить консервацию жилого дома или дачи и благоустроить земельный участок. При этом консервация объекта может быть осуществлена только один раз на срок не более трех лет.

В случае превышения гражданами сроков строительства жилого дома или дачи земельные участки, на которых они расположены, могут быть изъяты по решению суда. Работа по выявлению таких участков возложена на соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.