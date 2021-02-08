В Брестском районе банкротится крупное сельхозпредприятие, которое гремело в начале 2000-х

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Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве ОАО «Комаровка» Брестского района, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

С заявлением об экономической несостоятельности акционерное общество обратилось в экономический суд области 8 декабря 2020 г.

13 января этого года было возбуждено производство по делу о банкротстве предприятия, а 27 января определением суда открыто конкурсное производство. Управляющим по делу назначено ООО «БанкротОффБай».

Слава ОАО «Комаровка» гремела в начале 2000-х. Это крупное многопрофильное хозяйство, центр которого — агрогородок Томашовка — может похвастаться мощенными плиткой тротуарами, «школой будущего» с зимним садом, двумя детскими садами, 3-этажным оздоровительным центром с теннисными кортами. Все это сделано не без участия знаменитого земляка — бывшего первого заместителя премьер-министра, председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича (его брат Василий Прокопович некоторое время возглавлял сельхозпредприятие). Немало поспособствовал развитию социальной инфраструктуры на малой родине и уроженец Томашовки, космонавт Петр Климук.

Шесть лет назад прокуратура Брестской области заинтересовалась соблюдением законодательства в деятельности предприятия и пропуском сроков исковой давности по взысканию дебиторской задолженности, в результате чего предприятию был нанесен крупный ущерб. Тогда, по информации прокуратуры, также была выявлена отгрузка в адрес одной из российских фирм 19 тонн мяса птицы без реальной предоплаты.

После этой истории на предприятии сменился руководитель (это в последние годы происходило с завидной регулярностью), однако финансовая ситуация продолжала усугубляться. Это стало поводом для визита в Брестский район председателя Комитета госконтроля, сообщившего, что проблемы предприятия связаны с необходимостью обслуживания банковских валютных кредитов.

В июне 2020 года на сайте облисполкома была размещена информация управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром». Потенциальным инвесторам предлагалось рассмотреть два варианта: покупку акций ОАО «Комаровка» или же выделение птицеводческого направления в имущественный комплекс с его дальнейшим приобретением. Отмечалось при этом, что предприятие испытывает значительный дефицит финансовых средств. Заинтересованности в инвестирование в обремененное долгами предприятие никто не продемонстрировал. Закономерным финалом стало признание экономической несостоятельности.

Судебное заседание по делу о банкротстве ОАО «Комаровка» назначено экономическим судом области на 17 мая текущего года.