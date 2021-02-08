Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний в России

Источник материала: Tut.by

Сеть сервисных центров, совладельцем которой является холдинг «Горизонт», за последние пять лет показала лучший результат по приросту выручки среди крупнейших белорусских компаний в России.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За последние пять лет выручка компании «Горизонт-Союз» выросла в 24,01 раза, что стало абсолютно лучшим результатом.

В топ-10 также вошли дистрибьюторы молочной и фармацевтической продукции, топлива, IT-продуктов и автокомпонентов, сельскохозяйственной техники, автоперевозчик и нефтедобывающая компания. У всех них за этот период выручка выросла более чем в 2,5 раза.

В 2,57 раза выросли доходы также у «ЭПАМ Систэмз», более чем в два раза этот показатель увеличился у еще пяти крупных компаний с белорусским капиталом: Торговый дом «БЕЛАЗ», «Автотехинмаш», «МАЗ-Рус», «Русское море» и «Серволюкс Восток».

Наибольшие потери понес несколько лет назад попавший в скандальную историю дистрибьютор государственных молочных и мясоперерабатывающих заводов Минской области «Минскоблпродукт». За пять лет его выручка упала в 12,83 раза — с 13,5 млрд до чуть более 1 млрд российских рублей.

В 2,46 раза меньше доходов стала получать смоленская дочка Белорусской нефтяной компании Европейская трейдинговая компания, в 1,83 раза — сборочное производство «Гомсельмаша» в Брянске («Брянсксельмаш»). С 11,5 млрд до 7,6 млрд российских рублей сократился приход у Белорусской сахарной компании.

В исследовании, которое провел «Ежедневник», учитывались только крупные бизнесы (с выручкой более 5 млрд российских рублей), зарегистрированные белорусскими юридическими и физическими лицами на территории России (с долей свыше 50%), а также две публичные компании EPAM Systems и ASBISc Enterprises с белорусскими акционерами. Критерием стало изменение объемов выручки за последние пять лет — с 2015 по 2019 год.

Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний на рынке России в 2015—2019 годах

№ Компания Офис Отрасль Белорусские собственники Прирост выручки за 2015−2019 гг., в разах 1 «Горизонт-Союз» Москва сервис электротехники холдинг «Горизонт» 24,01 2 «Е100 Онлайн» Смоленск IT, торговля топливом Владимир и Максим Стаецкие 15,58 3 «Фармфорвард» Москва торговля фармацевтической продукцией Алексей Чижиков 7,40 4 «Минский молочный завод № 1» С.-Петербург торговля молочной продукцией Минский молочный завод № 1 6,63 5 «Славяна» Смоленская область торговля молочной продукцией Алексей Савчук 5,41 6 «Нефтяная компания «Янгпур» Москва добыча нефти и газа «Белоруснефть» 3,20 7 «Торговый дом МТЗ Северо-Запад» Вологодская область торговля сельхозтехникой МТЗ-холдинг 3,08 8 «Маст» Москва торговля IT-продукцией Сергей Костевич (ASBISc Enterprises) 2,97 9 «Шате-М Плюс» Московская область торговля автокомпонентами Константин Шавель 2,72 10 «Траско» Московская область автоперевозки и логистика Евгений Шакалида и Виктор Блажукевич 2,60

Данные: lists.by