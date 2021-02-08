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Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний в России
08.02.2021 10:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сеть сервисных центров, совладельцем которой является холдинг «Горизонт», за последние пять лет показала лучший результат по приросту выручки среди крупнейших белорусских компаний в России.
За последние пять лет выручка компании «Горизонт-Союз» выросла в 24,01 раза, что стало абсолютно лучшим результатом.
В топ-10 также вошли дистрибьюторы молочной и фармацевтической продукции, топлива, IT-продуктов и автокомпонентов, сельскохозяйственной техники, автоперевозчик и нефтедобывающая компания. У всех них за этот период выручка выросла более чем в 2,5 раза.
В 2,57 раза выросли доходы также у «ЭПАМ Систэмз», более чем в два раза этот показатель увеличился у еще пяти крупных компаний с белорусским капиталом: Торговый дом «БЕЛАЗ», «Автотехинмаш», «МАЗ-Рус», «Русское море» и «Серволюкс Восток».
Наибольшие потери понес несколько лет назад попавший в скандальную историю дистрибьютор государственных молочных и мясоперерабатывающих заводов Минской области «Минскоблпродукт». За пять лет его выручка упала в 12,83 раза — с 13,5 млрд до чуть более 1 млрд российских рублей.
В 2,46 раза меньше доходов стала получать смоленская дочка Белорусской нефтяной компании Европейская трейдинговая компания, в 1,83 раза — сборочное производство «Гомсельмаша» в Брянске («Брянсксельмаш»). С 11,5 млрд до 7,6 млрд российских рублей сократился приход у Белорусской сахарной компании.
В исследовании, которое провел «Ежедневник», учитывались только крупные бизнесы (с выручкой более 5 млрд российских рублей), зарегистрированные белорусскими юридическими и физическими лицами на территории России (с долей свыше 50%), а также две публичные компании EPAM Systems и ASBISc Enterprises с белорусскими акционерами. Критерием стало изменение объемов выручки за последние пять лет — с 2015 по 2019 год.
Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний на рынке России в 2015—2019 годах
Данные: lists.by
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Сеть сервисных центров, совладельцем которой является холдинг «Горизонт», за последние пять лет показала лучший результат по приросту выручки среди крупнейших...
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