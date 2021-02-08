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Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний в России

08.02.2021 10:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сеть сервисных центров, совладельцем которой является холдинг «Горизонт», за последние пять лет показала лучший результат по приросту выручки среди крупнейших белорусских компаний в России.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За последние пять лет выручка компании «Горизонт-Союз» выросла в 24,01 раза, что стало абсолютно лучшим результатом.

В топ-10 также вошли дистрибьюторы молочной и фармацевтической продукции, топлива, IT-продуктов и автокомпонентов, сельскохозяйственной техники, автоперевозчик и нефтедобывающая компания. У всех них за этот период выручка выросла более чем в 2,5 раза.

В 2,57 раза выросли доходы также у «ЭПАМ Систэмз», более чем в два раза этот показатель увеличился у еще пяти крупных компаний с белорусским капиталом: Торговый дом «БЕЛАЗ», «Автотехинмаш», «МАЗ-Рус», «Русское море» и «Серволюкс Восток».

Наибольшие потери понес несколько лет назад попавший в скандальную историю дистрибьютор государственных молочных и мясоперерабатывающих заводов Минской области «Минскоблпродукт». За пять лет его выручка упала в 12,83 раза — с 13,5 млрд до чуть более 1 млрд российских рублей.

В 2,46 раза меньше доходов стала получать смоленская дочка Белорусской нефтяной компании Европейская трейдинговая компания, в 1,83 раза — сборочное производство «Гомсельмаша» в Брянске («Брянсксельмаш»). С 11,5 млрд до 7,6 млрд российских рублей сократился приход у Белорусской сахарной компании.

В исследовании, которое провел «Ежедневник», учитывались только крупные бизнесы (с выручкой более 5 млрд российских рублей), зарегистрированные белорусскими юридическими и физическими лицами на территории России (с долей свыше 50%), а также две публичные компании EPAM Systems и ASBISc Enterprises с белорусскими акционерами. Критерием стало изменение объемов выручки за последние пять лет — с 2015 по 2019 год.

Топ-10 самых быстроразвивающихся белорусских компаний на рынке России в 2015—2019 годах

Компания

Офис

Отрасль

Белорусские собственники

Прирост выручки за 2015−2019 гг., в разах

1

«Горизонт-Союз»

Москва

сервис электротехники

холдинг «Горизонт»

24,01

2

«Е100 Онлайн»

Смоленск

IT, торговля топливом

Владимир и Максим Стаецкие

15,58

3

«Фармфорвард»

Москва

торговля фармацевтической продукцией

Алексей Чижиков

7,40

4

«Минский молочный завод № 1»

С.-Петербург

торговля молочной продукцией

Минский молочный завод № 1

6,63

5

«Славяна»

Смоленская область

торговля молочной продукцией

Алексей Савчук

5,41

6

«Нефтяная компания «Янгпур»

Москва

добыча нефти и газа

«Белоруснефть»

3,20

7

«Торговый дом МТЗ Северо-Запад»

Вологодская область

торговля сельхозтехникой

МТЗ-холдинг

3,08

8

«Маст»

Москва

торговля IT-продукцией

Сергей Костевич (ASBISc Enterprises)

2,97

9

«Шате-М Плюс»

Московская область

торговля автокомпонентами

Константин Шавель

2,72

10

«Траско»

Московская область

автоперевозки и логистика

Евгений Шакалида и Виктор Блажукевич

2,60

Данные: lists.by

 
 
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Сеть сервисных центров, совладельцем которой является холдинг «Горизонт», за последние пять лет показала лучший результат по приросту выручки среди крупнейших...
 
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