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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 февраля 2021 года)

08.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 февраля 2021 года)

Дорогие читатели! Мы решили попробовать выпускать обзор новостей за неделею в понедельник, а не в субботу, чтобы успевать снимать для вас и видео-вариант дайджеста. Пишите в комментариях, удобен ли вам такой день публикации, или любые другие предложения по улучшению рубрики. Кстати, мы рады, что вас становится все больше:) В январе мы зафиксировали рекорд посещаемости нашего портала в 1,2 миллиона уникальных пользователей. А еще у нас появился новый рекламный ролик. Его можно увидеть вот тут.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 февраля 2021 года)

Тенденции

Цены

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января — 1 февраля 2021 года показал, что индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1335 $/м2. Это на 6.4% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.4% и составляет на данный момент 1309 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 26 $/м2. Это минимальное значение за последние 9 недель. Кстати, цены на квартиры в 2020 году снизились практически во всех крупных городах страны.

Кризис

В стране снова кризис. Но нам не привыкать: переживание экономических катаклизмов — уже почти что национальный вид спорта для белорусов. И все равно каждый раз мы реагируем одинаково странно: бежим за валютой, когда она уже подорожала; скупаем технику, которая нам не нужна; пытаемся продать квартиры по ценам, которые были 3 года назад… Не надо так:) Желание вскочить в последний вагон очень часто приводит к невыгодным решениям. Но понимают это все очень поздно. Вот пара поучительных историй.

Планы чиновников 

Комплексная индивидуальная застройка, бесплатные участки, доступность жилья — Минстройархитектуры рассказало о планах на ближайшие 5 лет.

Долгострой

В администрации Московского района Минска прошло выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики Национального собрания, на котором первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок назвал жилой комплекс «Грушевский посад» классической пирамидой. А глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко сообщила, что заказчик объекта будет сменен. Мы постарались узнать, кто будет достраивать знаменитый долгострой.

Строительство

До 2025 года объемы ввода в эксплуатацию нового жилья в Беларуси запланировано увеличить с 4,0 миллионов квадратных метров до 4,5 миллиона. То есть Минск, похоже, все-таки останется "резиновым". Хотя столичные деньги пойдут и города-спутники: например, минские депутаты изменили бюджет инвестпрограммы Минска и дополнительно направили 4 млн рублей на строительство и благоустройство в Смолевичах (есть информация, что МАПИД построит в Смолевичах квартал домов на электроотоплении по «сухой» схеме.). Интересно, что участникам ВНС пообещали строить в Минской области к 2025 году больше частного жилья, чем многоквартирного.

Проверили, как продвигается стройка дома для «очередников» на Жуковского, а также нашли планировки будущих квартир.

В проблемной новостройке на ул. Купревича начали усиливать фундамент.

Подборка квартир, которые сейчас можно купить у «Дана Холдингз»: готовые и строящиеся.

Китай построит в Беларуси 20 домов для нуждающихся за $ 34 млн.

«СИ-трейдинг» выставил на продажу 10 «трешек» в центре Минска.

Городские власти прокомментировали стоимость «квадрата» в строящемся жилом комплексе «Депо».

Земля

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. А еще на торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». А чтобы прицениться, стоит посмотреть по каким ценам продавались участки на прошедшем аукционе: надел в Колодищах ушел с молотка за $ 75 тыс.

Александр Глеб стал соседом Жерара Депардье в Лапоровичах. Вот как выглядит участок известного футболиста.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 февраля 2021 года)

Деньги

Беларусбанк возобновил кредиты на покупку недвижимости (под 21% годовых). Вот тут можно почитать, сколько нужно зарабатывать, чтобы с таким кредитом купить «однушку» в Минске. Хотя эксперты считают, что даже такой инструмент сдвинет рынок с мертвой точки несмотря на ужесточение условий выдачи (помимо повышения ставки).

Но не стоит забывать, что за год задолженность белорусов по кредитам на жилье достигла рекордной суммы, а «просрочка» выросла вдвое.

Туризм и отдых

Совмин подписал госпрограмму «Беларусь гостеприимная» до 2025 года. В документе прописан ряд мер по поддержке агроэкотуризма, строительства новых объектов придорожного сервиса, гостиниц и хостелов. Тем временем, для владельцев агроусадеб ввели изменения и продлили льготы.

Законодательство

На портале «Удобный город» появилась петиция с просьбой ограничить количество домов, которые может брать под управление один и тот же председатель товарищества собственников. А также организовать доступ к достоверной информации обо всей деятельности относительно домов товариществ собственников, кандидатов и действующих председателей ТС.

Регионы

В Печерском лесопарке Могилева появится жилая застройка. А пока могилевчанина выселили за долги из приватизированной квартиры.

Посмотрите, что сейчас строят в гродненском микрорайоне Ольшанка. Хотя спрос есть и на жилье за пределами облаастного центра: пустующий дом под Гродно вызвал ажиотаж на аукционе.

Жители двух брестских улиц выступают против новой многоэтажки. А в центре Бреста построят еще три жилых дома.

Жители Гомеля просят вернуть сгоревшее кафе, а собственница хочет построить новый ТЦ.

Дачи и частные дома

Загородные дома бывают разные, а уж цены на них — и вовсе иногда поражают воображение. В базе загородной недвижимости Realt.by есть интересный коттедж в аг. Колодищи за $ 595 тысяч, где, по словам собственника, нет ненатуральных материалов. Мы съездили туда, и сделали Real’ный видео-обзор.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 февраля 2021 года)

Коммерческая недвижимость

В Минске неизвестные сообщили о минировании ТЦ, метро, вокзала и самолета. Информация не подтвердилась, но осадок остался: кто-то не успел по делам, а некоторые и вовсе лишились заработка. Юристы рассказали, что делать арендаторам торговых площадей, чтобы избежать потерь в будущем.

Госзастройщик продает коммерческие помещения в доме для многодетных на Карастояновой.

Гостиницу в Лебяжьем снова выставили на аукцион.

Amazon показал спиральный офис высотой в 107 метров, который построит в Вирджинии.

В Минске на Долгобродской выставили на продажу четырехэтажное здание: $739 за «квадрат».

Риэлтерский бизнес

«Даже самая маленькая оплошность может поставить сделку под удар». Риэлтер рассказала о неординарных ситуациях, возникающих при продаже недвижимости.

«Риэлтеры хотят добиться права на получение персональных данных». Узнали планы профобъединений на этот год.

А вот тут мы собрали информацию, как изменился список риэлтерских организаций за 2020 год.

Жилье и инфраструктура

В 2021-м в Минской области появятся 3 новые школы и 3 детсада.

В Сухарево активно возводят детскую поликлинику для 18 тысяч детей и подростков.

ЖКХ

В Минске начнут отключать горячую воду с 11 мая (список адресов здесь). Главное, чтобы не зря отключали, а то только за январь на объектах системы ЖКХ произошла 131 авария. Кто за это будет отвечать, пока непонятно.

Офтоп

В Минске сохранилось не так уж много старых зданий, которые судьба пощадила во время Великой Отечественной и сносов в последующие десятилетия. Еще меньше тех, что уже в послевоенной столице не перестроили, в разной степени изменив вид фасада. Одно из таких — бывший корпус Минской областной детской клинической больницы на улице П. Бровки, 5. Находится оно на территории 1-й городской клинической больницы. Что ожидает бывшее здание детской областной больницы, еще недавно значившееся как памятник архитектуры, читайте тут.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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