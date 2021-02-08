Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 февраля 2021 года)

Тенденции

Цены

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января — 1 февраля 2021 года показал , что индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1335 $/м2. Это на 6.4% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. А средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0.4% и составляет на данный момент 1309 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 26 $/м2. Это минимальное значение за последние 9 недель. Кстати, цены на квартиры в 2020 году снизились практически во всех крупных городах страны.

Кризис

В стране снова кризис. Но нам не привыкать: переживание экономических катаклизмов — уже почти что национальный вид спорта для белорусов. И все равно каждый раз мы реагируем одинаково странно: бежим за валютой, когда она уже подорожала; скупаем технику, которая нам не нужна; пытаемся продать квартиры по ценам, которые были 3 года назад… Не надо так:) Желание вскочить в последний вагон очень часто приводит к невыгодным решениям. Но понимают это все очень поздно. Вот пара поучительных историй .

Планы чиновников

Комплексная индивидуальная застройка, бесплатные участки, доступность жилья — Минстройархитектуры рассказало о планах на ближайшие 5 лет.

Долгострой

В администрации Московского района Минска прошло выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики Национального собрания, на котором первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок назвал жилой комплекс «Грушевский посад» классической пирамидой. А глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко сообщила, что заказчик объекта будет сменен. Мы постарались узнать , кто будет достраивать знаменитый долгострой.

Строительство

До 2025 года объемы ввода в эксплуатацию нового жилья в Беларуси запланировано увеличить с 4,0 миллионов квадратных метров до 4,5 миллиона. То есть Минск, похоже, все-таки останется "резиновым". Хотя столичные деньги пойдут и города-спутники: например, минские депутаты изменили бюджет инвестпрограммы Минска и дополнительно направили 4 млн рублей на строительство и благоустройство в Смолевичах (есть информация, что МАПИД построит в Смолевичах квартал домов на электроотоплении по «сухой» схеме.). Интересно, что участникам ВНС пообещали строить в Минской области к 2025 году больше частного жилья, чем многоквартирного.

Проверили , как продвигается стройка дома для «очередников» на Жуковского, а также нашли планировки будущих квартир.

В проблемной новостройке на ул. Купревича начали усиливать фундамент .

Подборка квартир , которые сейчас можно купить у «Дана Холдингз»: готовые и строящиеся.

Китай построит в Беларуси 20 домов для нуждающихся за $ 34 млн.

«СИ-трейдинг» выставил на продажу 10 «трешек» в центре Минска.

Городские власти прокомментировали стоимость «квадрата» в строящемся жилом комплексе «Депо».

Земля

Обзор новых участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ. А еще на торги выставили участок в деревне Копище, где строится «Новая Боровая». А чтобы прицениться, стоит посмотреть по каким ценам продавались участки на прошедшем аукционе: надел в Колодищах ушел с молотка за $ 75 тыс .