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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (1-7 февраля 2021 года)
08.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 января — 1 февраля 2021 года
Кризис
В стране снова кризис. Но нам не привыкать: переживание экономических катаклизмов — уже почти что национальный вид спорта для белорусов. И все равно каждый раз мы реагируем одинаково странно: бежим за валютой, когда она уже подорожала; скупаем технику, которая нам не нужна; пытаемся продать квартиры по ценам, которые были 3 года назад… Не надо так:) Желание вскочить в последний вагон очень часто приводит к невыгодным решениям. Но понимают это все очень поздно. Вот
Планы чиновников
Комплексная индивидуальная застройка, бесплатные участки, доступность жилья — Минстройархитектуры
Долгострой
В администрации Московского района Минска прошло выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики Национального собрания, на котором первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок назвал жилой комплекс «Грушевский посад» классической пирамидой. А глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко сообщила, что заказчик объекта будет сменен. Мы
Строительство
До 2025 года объемы ввода в эксплуатацию нового жилья в Беларуси
В проблемной новостройке на ул. Купревича
Китай
«СИ-трейдинг»
Городские власти
Земля
Александр Глеб стал соседом Жерара Депардье в Лапоровичах.
Деньги
Беларусбанк
Но не стоит забывать, что за год задолженность белорусов по кредитам на жилье
Туризм и отдых
Совмин
Законодательство
На портале «Удобный город»
Регионы
В Печерском лесопарке Могилева
Жители двух брестских улиц
Жители Гомеля
Дачи и частные дома
Загородные дома бывают разные, а уж цены на них — и вовсе иногда поражают воображение. В базе загородной недвижимости Realt.by есть интересный коттедж в аг. Колодищи за $ 595 тысяч, где, по словам собственника, нет ненатуральных материалов. Мы съездили туда, и сделали
Коммерческая недвижимость
В Минске неизвестные сообщили о минировании ТЦ, метро, вокзала и самолета. Информация не подтвердилась, но осадок остался: кто-то не успел по делам, а некоторые и вовсе лишились заработка. Юристы
Госзастройщик
Гостиницу в Лебяжьем
Amazon
В Минске на Долгобродской
Риэлтерский бизнес
«Даже самая маленькая оплошность может поставить сделку под удар». Риэлтер
«Риэлтеры хотят добиться права на получение персональных данных».
А
Жилье и инфраструктура
В 2021-м в Минской области
В Сухарево
ЖКХ
В Минске начнут отключать горячую воду с 11 мая (список адресов
Офтоп
В Минске сохранилось не так уж много старых зданий, которые судьба пощадила во время Великой Отечественной и сносов в последующие десятилетия. Еще меньше тех, что уже в послевоенной столице не перестроили, в разной степени изменив вид фасада. Одно из таких — бывший корпус Минской областной детской клинической больницы на улице П. Бровки, 5. Находится оно на территории 1-й городской клинической больницы. Что ожидает бывшее здание детской областной больницы, еще недавно значившееся как памятник архитектуры,
Редакция Realt.by
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