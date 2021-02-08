Беларусь укрепляет страхование экспортных контрактов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси добилась того, чтобы законодательно повысить уровень страховой защищенность экспортных валютных контрактов, которые заключают белорусские предприятия.

Более пяти лет назад на генеральную прокуратуру Беларуси были возложены функции по надзору за возвращением дебиторской задолженности белорусским предприятиям. По данным генпрокуратуры, суммы, которые иностранные компании задолжали белорусским предприятиям, исчисляются миллионами долларов.

"По предложению Генпрокуратуры правительство поручило Минфину принять меры к повышению эффективности использования страхования экспортных контрактов для субъектов хозяйствования", - сообщили Sputnik в генпрокуратуре в понедельник.

В новых условиях выплаты страхового возмещения освободят белорусских резидентов от длительной процедуры по взысканию долгов за рубежом, а право требования к контрагентам перейдет к страховщику.

В ведомстве пояснили, что, согласно указу от 25 августа 2006 года, исключительное право на страхование экспортных рисков с поддержкой государства принадлежит и осуществляется от ее имени РУП "Белэксимгарант", который и является страховщиком этих контрактов.

Исполняя получение президента о контроле за сокращением внешней просроченной дебиторской задолженности и возвратом валютной выручки в страну, Генпрокуратура выявила недостаточную эффективность механизма страхования, направленного на защиту интересов поставщиков-экспортеров. Было установлено, что "нормы указа и страхование контрактов от политических и коммерческих рисков, трактовались не в пользу пострадавшего добросовестного экспортера".

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