«Не было происшествий, которые привели бы к проблемам с радиацией». Вот почему останавливали БелАЭС

Источник материала: Tut.by

С момента открытия Белорусской АЭС прошло более трех месяцев. За это время первый энергоблок не раз останавливали и отключали от энергосети. Обывателю не совсем понятно, почему АЭС сначала торжественно открыли, а потом «по плану» раз за разом то останавливают, то отключают от энергосистемы. Разобраться, что происходит на атомной электростанции, помогли специалисты, знакомые с процессами изнутри.

Все собеседники просили не называть их имен и должностей из-за опасения, что это приведет к проблемам на работе. Поэтому указанные в материале имена ненастоящие. Но мы убедились, что эти люди действительно работают на предприятии и знакомы с внутренними процессами.

Почему атомная электростанция в Островце несколько раз останавливала работу?

Трое собеседников, работающих на БелАЭС, сообщили похожую информацию. Уже несколько месяцев там проходят плановые проверки всех систем. В процессе не раз выявлялись неполадки. Валерий подтверждает, что на Белорусской АЭС были инциденты и аварийные ситуации, в результате которых работа первого энергоблока останавливалась. Все это был «нормальный пусконаладочный процесс», говорит он.

Несколько раз в процессе плановых проверок выходили из строя трансформаторы напряжения. Об одном таком случае сообщалось 9 ноября. В официальных комментариях говорилось о необходимости замены оборудования. В их поломке нет ничего страшного ни для работы станции, ни для окружающей среды, так как это рядовое электротехническое оборудование, говорит Валерий.

— При аварии такого рода все защиты отработали как надо. Это были защиты в электрической части (это несколько разных комплектов, которые для надежности дублируют друг друга). Работы каких-то более серьезных систем безопасности не понадобилось, — говорит Сергей, еще один работник станции.

Большинство случаев, которые приводили к остановке блока, это часть наладки или испытания по регламенту, подтверждает Иван.

В ноябре главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь сообщал , что до ввода первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию во время испытания оборудования и систем возможны его отключения от сети и остановка турбогенератора. На тот момент он был запланирован на конец февраля 2021 года.

Почему работники уверены, что эти поломки безопасны?

— Трансформаторы напряжения — это такое мелкое оборудование, которое на любой электростанции ставится сотнями и тысячами штук. И их выход из строя — это неприятное и довольно редкое, но вовсе не уникальное событие. Никакой опасности оно не несет (если, конечно, не стоять рядом с ним в этот момент), — говорит Сергей.

Поломки и «неприятности» со стороны электрического оборудования практически не влияют на режим работы реактора, говорит Сергей. Просто происходит отключение: точно так же, как в квартире «выбивает пробки». Все технологические системы (и особенно те, которые касаются ядерной безопасности) продолжают работать в обычном режиме.

— Есть реактор, есть турбина, и есть генератор. От генератора идет мощность на трансформатор, с него — на распределительное устройство, и уже по проводам идет передаваемая мощность. На генераторе стоит защитный выключатель, чтобы защитить силовые трансформаторы и сеть в случае аварии. То есть он работает как защита, — объясняет Валерий.

Каждый раз, когда выходили из строя трансформаторы, срабатывала система защиты. Так что выход из строя показал, что система защиты работает, как задумано.

— Суть в том, что отключался блок ровно так, как должен был в случае каких-то неполадок. Это значит, что технологически система защиты срабатывала правильно, как и должно быть в случае возникновения внештатной ситуации.

Значит, станцию останавливали из-за этих неполадок?

Даже если бы не было неисправностей и все на станции работало как часы, ее за прошедшие месяцы, скорее всего, отключали бы не раз для проверки, нет ли неполадок, которые остались незамеченными. До выхода работы энергоблока АЭС на полную мощность работу всех его систем многократно проверяют. Запускают сначала условно на 20% мощности, проверяют работу всех систем, отключают и проводят их ревизию. В случае обнаружения неполадок исправляют их. Затем этот процесс повторяют при более высокой мощности, и так до выхода на 100%, поясняет Валерий.

Сергей так же описывает процесс. Сначала блок станции включается на «холостой ход», то есть просто выдает напряжение, но не выдает никакой мощности. Если все нормально, мощность увеличивают до 10%, потом до 50%, так до 100%. На всех этапах проходит полный контроль всего оборудования, то есть даже если все нормально, то оборудование продолжает работать какое-то время, и только потом совершается переход на следующий этап.

Отключения в процессе первого пуска — это обычное дело для энергообъектов, просто на обычных станциях это особо никому не интересно, отмечают собеседники

А что произошло на станции в январе?

В январе первый энергоблок был отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. «Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — сообщали в Минэнерго.

На протяжении 18 минут Украина оказывала аварийную помощь Беларуси для обеспечения стабильной работы ее энергосистемы в связи с «аварийным отключением блока АЭС от энергосистемы».

По информации одного из источников, неисправность была похожа на названные ранее. Она связана с мелкими неполадками с электрооборудованием, и «ничего более серьезного за этим не стоит».

Проблема была связана с генератором собственных нужд, а не вырабатываемой электроэнергией, утверждает второй источник.

— Вылетел генератор собственных нужд, то есть устройство, которое вырабатывает электроэнергию для подпитки самой АЭС, — говорит он. — Вероятно, он вышел из строя из-за холода, так как нагреватели, которые должны были отапливать помещение с генератором, были или не подключены, или неисправны.

Вы уверены, что на АЭС не происходило что-то, что может угрожать безопасности людей?

Сергей говорит, что опасности для окружающей среды и жизни людей названные неполадки не несут. «Все, что касается ядерной безопасности, дублируется, по меньшей мере, четырежды. И даже если какое-то оборудование в процессе выходит из строя, оставшиеся три с запасом способны поддерживать нормальный режим», — объясняет он.

— До сих пор на станции не случалось ни одного происшествия, которое хотя бы в теории могло привести к каким-то проблемам с радиацией. Январское отключение могло привести к кратковременному отключению электроэнергии в некоторых местах, но не более того, — говорит он.

Еще один работник АЭС утверждает, что не было ни одного случая, который бы влиял на радиационную безопасность.