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Белорусам предлагают «государство-партнера». А не переросло ли общество такую модель отношений?
08.02.2021 12:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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О патернализме в отношениях государства и общества говорят, когда общество добровольно соглашается на ограничение своих свобод и самостоятельности в принятии решений в обмен на «заботу» со стороны государства. Если люди говорят: лучше зарабатывать не очень много, но иметь стабильную работу, лучше обязательное распределение, чем безработные выпускники, лучше работать на государственном предприятии, чем на частном, то патернализм их устраивает. Они доверяют себя государству. Общество выступает в роли ребенка, государство — родителя. Но как дети взрослеют, приобретают собственное мнение и требуют самостоятельности, так и общество постепенно перерастает такую модель отношений с государством.
О том, что запрос на патернализм в белорусском обществе сильно уменьшился, в последние годы немало
Именно механизмы самостоятельного — децентрализованного — принятия решений обеспечивают ту гибкость, которой не хватает белорусскому государству. Невозможно представить модель децентрализованного принятия решений, при которой органы власти назначаются, потому что назначенный руководитель будет отстаивать интересы того, кто его назначил, а избранный — тех, кто его избрал. Отсутствие подотчетности избирателям порождает вседозволенность, которая легко входит в конфликт с интересами большинства. Это оправдывается «отеческой заботой»: как же, мы вас обеспечиваем, а вы, неблагодарные, нас критикуете! Но обеспечение нужно патерналистскому обществу, а белорусское общество считает, что государство должно
Но вместо того, чтобы сделать такой простой и естественный вывод, автор тезиса предлагает государству невнятное «подставить плечо», «обеспечивать, но излишне не контролировать», «излишне не вмешиваться в какие-то сферы жизни». Говорите, государство готово к такой модели? Да именно такая модель у нас и есть! Плечо подставляем (кому надо и кому не надо), обеспечиваем (и нуждающихся, и не очень), «излишне не контролируем» (сколько бюджетных денег вложено в неокупаемые проекты, сомнительные с точки зрения социальных и экологических эффектов?), «излишне не вмешиваемся в какие-то сферы жизни» («завернули» закон о домашнем насилии, хоть он уже был готов). Отличный план — назовем патернализм партнерством! Тут даже не помогут красивые слова вроде «благоприятная и транспарентная деловая среда», «расширение полномочий местных администраций» и «децентрализация бюджетного процесса», потому что эти слова
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КЭФ проанализировал предложение сменить патерналистское государство на «партнера».
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