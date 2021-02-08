Белорусам предлагают «государство-партнера». А не переросло ли общество такую модель отношений?

Источник материала: Tut.by

«Кастрычніцкі эканамічны форум» проанализировал, насколько созвучен запросам общества и времени тезис о том, что «важна трансформация модели белорусского государства от патерналистского… к государству-партнеру… Они [наши граждане] хотят, чтобы государство действительно было партнером, подставляло плечо в сложных моментах, обеспечивало, но излишне не контролировало, излишне не вмешивалось в какие-то сферы жизни. И государство тоже готово к такой модели взаимодействия».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: instagram.com/redcrossbelarus

Этот тезис больше, чем цитата из официальных СМИ: «государство-партнер» — это один из четырех приоритетов программы социально-экономического развития на 2021−2025 годы. Поэтому мы надеемся, что его профилактический разбор поможет избежать неверной оценки ситуации и вытекающих из нее ошибок, пишут авторы телеграм-канала.

О патернализме в отношениях государства и общества говорят, когда общество добровольно соглашается на ограничение своих свобод и самостоятельности в принятии решений в обмен на «заботу» со стороны государства. Если люди говорят: лучше зарабатывать не очень много, но иметь стабильную работу, лучше обязательное распределение, чем безработные выпускники, лучше работать на государственном предприятии, чем на частном, то патернализм их устраивает. Они доверяют себя государству. Общество выступает в роли ребенка, государство — родителя. Но как дети взрослеют, приобретают собственное мнение и требуют самостоятельности, так и общество постепенно перерастает такую модель отношений с государством.

О том, что запрос на патернализм в белорусском обществе сильно уменьшился, в последние годы немало писали социологи , а в рейтинге «Глобальный индекс экономического мышления» мы и вовсе заняли 15-е место из 74 стран мира. За последние 10 лет оценка средним белорусом эффективности государства снизилась. Это не значит, что государство стало хуже работать — оно просто стало в меньшей степени отвечать ожиданиям. К началу 2020 года средний класс стал основной социальной группой, а ведь уровень его запросов заметно выше тех «средних» потребностей, на которые ориентировалось государство. Ему перестало хватать гибкости, и люди все чаще стали решать свои проблемы самостоятельно.

Именно механизмы самостоятельного — децентрализованного — принятия решений обеспечивают ту гибкость, которой не хватает белорусскому государству. Невозможно представить модель децентрализованного принятия решений, при которой органы власти назначаются, потому что назначенный руководитель будет отстаивать интересы того, кто его назначил, а избранный — тех, кто его избрал. Отсутствие подотчетности избирателям порождает вседозволенность, которая легко входит в конфликт с интересами большинства. Это оправдывается «отеческой заботой»: как же, мы вас обеспечиваем, а вы, неблагодарные, нас критикуете! Но обеспечение нужно патерналистскому обществу, а белорусское общество считает, что государство должно давать возможность зарабатывать, и это его основная задача. Худшее, что можно сделать в такой ситуации — это попытаться «закрутить гайки» и заблокировать естественные процессы, которые происходят в обществе, потому что тем самым будет заблокировано само развитие, считают эксперты.

Но вместо того, чтобы сделать такой простой и естественный вывод, автор тезиса предлагает государству невнятное «подставить плечо», «обеспечивать, но излишне не контролировать», «излишне не вмешиваться в какие-то сферы жизни». Говорите, государство готово к такой модели? Да именно такая модель у нас и есть! Плечо подставляем (кому надо и кому не надо), обеспечиваем (и нуждающихся, и не очень), «излишне не контролируем» (сколько бюджетных денег вложено в неокупаемые проекты, сомнительные с точки зрения социальных и экологических эффектов?), «излишне не вмешиваемся в какие-то сферы жизни» («завернули» закон о домашнем насилии, хоть он уже был готов). Отличный план — назовем патернализм партнерством! Тут даже не помогут красивые слова вроде «благоприятная и транспарентная деловая среда», «расширение полномочий местных администраций» и «децентрализация бюджетного процесса», потому что эти слова соседствуют с планом по строительству 50 ФОКов с плавательными бассейнами, и это преподносится как пример участия граждан в принятии решений. Снова патернализм и централизованное планирование. В их экономической (не)эффективности мы убедились — за последние 10 лет экономика Беларуси выросла всего на 9,3%. Теперь наблюдаем, насколько разрушительными они могут быть для общества и страны.