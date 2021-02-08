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Беларусь попала в топ-3 импортеров лекарств из Москвы

08.02.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Беларусь заняла третью строчку в списке основных импортеров фармацевтической и медицинской продукции из Москвы, об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития российской столицы.

© Sputnik / Александр Кряжев
Уменьшить аппетиты: ФПБ начинает масштабный мониторинг цен на лекарства

В тройку лидеров стран-импортеров лекарств и медоборудования из Москвы вошли Украина (+93%), Узбекистан (+43%) и Беларусь (+13%).

За 11 месяцев 2020 года экспорт лекарств из Москвы вырос на 58% и достиг 434 миллионов долларов. В топе – антибиотики, их продажи выросли на 84%. Увеличились продажи и медицинского оборудования: электрофореза – почти в 3 раза, терапевтической дыхательной аппаратуры – в 3,3 раза, диагностических реагентов - в 2,2 раза, газовых масок и дыхательного оборудования на 93% (или 1,9 раза).

По данным департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, экспорт лекарств в январе-ноябре 2020 года увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Напомним, что с 1 января в Беларуси на отдельные товары увеличилась ставка НДС. На лекарственные средства, отдельные медицинские изделия ставка налога повысилась до 10% (ранее они освобождались от НДС). В связи с этим аптеки сообщили о повышении цен на некоторые лекарства.

Чтобы цены не росли, чиновники считаю целесообразным "обеспечить предоставление скидок на лекарственные средства и медицинские изделия, а также провести снижение оптовых и торговых надбавок". Если же этого не произойдет, то госорганы сами могут повлиять на стоимость цены, установив предельные розничные цены.

Кроме того, в январе Минздрав расширил перечень препаратов, которые можно купить без рецепта - в списке более 80 наименований.

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Теги: Минск
 
 
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Основные покупатели фармацевтической и медицинской продукции из российской столицы – Украина, Узбекистан и Беларусь.
 
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