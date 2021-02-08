Рейтинг независимых исследовательских центров Беларуси - 2021

Источник материала: Tut.by

Лидером рейтинга белорусских think tanks стал Центр экономических исследований BEROC. На втором и третьих местах — «Минский диалог» и iSANS.

Рейтинг был составлен на основе данных Wordstat — сервиса для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам, выдающий статистику запросов на Яндексе по тому или иному слову или словосочетанию.

Используя Яндекс Wordstat, Thinktanks.by собрал ежемесячную статистику запросов названий ведущих белорусских исследовательских центров за 2020 год в регионе «Беларусь» и высчитал среднемесячный показатель. Он и стал основанием для ранжирования.

Рейтинг исследовательских центров 2021

Рейтинг составлен на основе поисковых запросов в Яндексе, а не на количестве упоминаний в поисковике. Похожие запросы не учитывались.





Сразу оговоримся, некоторые исследовательские центры выпали из рейтинга по независящим от нас причинам. Например, Белорусский институт стратегических исследований (BISS) не попал в список из-за сходного названия с государственным Белорусским институтом стратегических исследований (БИСИ).

Экспертные сообщества «Наше мнение» и «Стратегическая мысль» выбыли из-за слишком распространенных словосочетаний в названиях.

Ряд зарубежных бизнес-проектов, имеющих филиалы в Беларуси, например, МАСМИ и Capital Times мы не стали включать в список, так как на выдачу могла влиять международная известность брендов.

По некоторым организациям и инициативам Wordstat выдал нулевую статистику запросов.

Вместе с тем, в рейтинг были включены новые структуры, действующие как внутри Беларуси, так и за ее пределами, но активно работающие с белорусской тематикой.

Некоторые пояснения: Резкий всплеск интереса к экономическому проекту CASE Belarus произошел во второй половине года. Это можно связывать с тем, что советником по экономике Светланы Тихановской стал вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович.

Также после жаркого белорусского лета резко выросло количество запросов в отношении ряда политических исследовательских центров.

В то же время некоторыми ранее сильными think tanks люди, похоже, перестали интересоваться в связи с их пассивностью.

Новый рейтинг Thinktanks.by — лингвистический. Он оценивает известность и популярность исследовательских структур, а не качество проводимых ими исследований.

Сравнение запросов

Отдельно мы подсчитали запросы по новым, но неинституционализированным проектам, которые обрели широкую известность в связи с выборами 2020 года, а также сравнили их с самыми рейтинговыми исследовательскими центрами, работавших на госструктуры.





Максимальный рост поисковых запросов «Платформа Голос» наблюдался в августе 2020 года — более 50 тысяч.

Аналитический центр ECOOM замерял по заказу ОНТ предвыборные настроения у избирателей, а Белорусский комитет молодежных организаций проводил официальный экзит-полл на выборах.

Любопытно, что в 2019 году и первой половине 2020 количество запросов ECOOM в выдаче Яндекс Wordstat равно нулю. Резкий всплеск запросов, как и у «Голоса», произошел летом 2020 года. Не исключено, что в 2021 году ECOOM вновь «обнулится» до следующих выборов.