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Рейтинг независимых исследовательских центров Беларуси - 2021
08.02.2021 13:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидером рейтинга белорусских think tanks стал Центр экономических исследований BEROC. На втором и третьих местах — «Минский диалог» и iSANS.
Рейтинг был составлен на основе данных
Используя Яндекс Wordstat,
Рейтинг исследовательских центров 2021
Рейтинг составлен на основе поисковых запросов в Яндексе, а не на количестве упоминаний в поисковике. Похожие запросы не учитывались.
Сразу оговоримся, некоторые исследовательские центры выпали из рейтинга по независящим от нас причинам. Например, Белорусский институт стратегических исследований (BISS) не попал в список из-за сходного названия с государственным Белорусским институтом стратегических исследований (БИСИ).
Экспертные сообщества «Наше мнение» и «Стратегическая мысль» выбыли из-за слишком распространенных словосочетаний в названиях.
Ряд зарубежных бизнес-проектов, имеющих филиалы в Беларуси, например, МАСМИ и Capital Times мы не стали включать в список, так как на выдачу могла влиять международная известность брендов.
По некоторым организациям и инициативам Wordstat выдал нулевую статистику запросов.
Вместе с тем, в рейтинг были включены новые структуры, действующие как внутри Беларуси, так и за ее пределами, но активно работающие с белорусской тематикой.
Некоторые пояснения: Резкий всплеск интереса к экономическому проекту CASE Belarus произошел во второй половине года. Это можно связывать с тем, что советником по экономике Светланы Тихановской стал вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович.
Также после жаркого белорусского лета резко выросло количество запросов в отношении ряда политических исследовательских центров.
В то же время некоторыми ранее сильными think tanks люди, похоже, перестали интересоваться в связи с их пассивностью.
Сравнение запросов
Отдельно мы подсчитали запросы по новым, но неинституционализированным проектам, которые обрели широкую известность в связи с выборами 2020 года, а также сравнили их с самыми рейтинговыми исследовательскими центрами, работавших на госструктуры.
Максимальный рост поисковых запросов «Платформа Голос» наблюдался в августе 2020 года — более 50 тысяч.
Аналитический центр ECOOM замерял по заказу ОНТ предвыборные настроения у избирателей, а Белорусский комитет молодежных организаций проводил официальный экзит-полл на выборах.
Любопытно, что в 2019 году и первой половине 2020 количество запросов ECOOM в выдаче Яндекс Wordstat равно нулю. Резкий всплеск запросов, как и у «Голоса», произошел летом 2020 года. Не исключено, что в 2021 году ECOOM вновь «обнулится» до следующих выборов.
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Лидером рейтинга белорусских think tanks стал Центр экономических исследований BEROC. На втором и третьих местах - «Минский диалог» и iSANS.
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