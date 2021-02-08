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Минфин за январь разместил облигаций на $600 млн
08.02.2021 13:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство финансов в январе этого года прибегло к давно знакомой, но не всегда действенной схеме получения денег: разместило облигации на внутреннем рынке. Причем их объем за месяц превысил весь объем за прошлый год.
«Министерство финансов сообщает, что с 1 по 31 января 2021 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму 626,17 млн долларов, в том числе именных облигаций – 619,37 млн; облигаций на предъявителя – 6,8 млн. При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму 0,2 млн», - говорится в пресс-релизе Минфина.
За весь прошлый год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов. В том числе через биржу — на 225,56 млн долларов, сообщает
Таким образом, Минфин уже в начале года показал, что ситуация в экономике, связанная с падением показателей промышленности, является сложной.
Напомним, что за 2020 год дефицит бюджета сектора госуправления
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Министерство финансов в январе этого года прибегло к давно знакомой, но не всегда действенной схеме получения денег: разместило облигации на внутреннем рынке....
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