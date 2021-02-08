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Доллар США подешевел, евро набрался сил на торгах в понедельник
08.02.2021 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Доллар США подешевел на торгах в начале недели, евро и российский рубль, наоборот, прибавили в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
© Sputnik / Виктор Толочко
Евро прибавил в стоимости 0,07%, российский рубль укрепил свои позиции на 0,49%, а доллар США потерял в цене 0,5%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в понедельник 8 февраля:
1 евро – 3,14 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,63 рубля;
100 российских рублей - 3,50 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению,
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Европейская и российская валюты подорожали на торгах в начале рабочей недели, американская немного упала.
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