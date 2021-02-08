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Белорусские продукты начали поставлять в Сомали и на Мадагаскар
08.02.2021 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев ― Sputnik. Беларусь начала поставлять продукты питания на 20 новых рынков, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.
Отечественная сельхозпродукция и продукты питания сейчас поставляются в 116 стран мира, в 2020 году Беларусь освоила 20 новых рынков. Большинство – страны Африки.
"Это Кувейт, Непал, Парагвай, Сент-Люсия, Алжир, Джибути, Конго, Мадагаскар, Мали, Марокко, Намибия, Сомали, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия, Хорватия", – отметил Богданов.
Он сказал, что в этом году прогнозные показатели по экспорту продукции – более 6 млрд долларов, к 2025 году запланирован объем в 7 млрд долларов.
"То есть за пятилетку нужно прирасти более чем на 1 миллиард", – уточнил специалист.
Значительная доля всего экспорта белорусского продовольствия приходится на Россию – более 80%.
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Экспорт продукции аграрной отрасли за прошлый год вырос на 4,3% и составил 5,8 млрд долларов, прирост валютной выручки сложился в сумме 240,2 млн долларов.
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