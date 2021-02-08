$15,5 тыс. за участок в лесу на берегу водохранилища. Показываем наделы, которые разыграют 5 марта

В Ратомке под усадебную застройку выделили пустырь в 100 метрах от железнодорожных путей. Площадка разбита на участки: три из которых разыграют 26 февраля , еще четыре - 5 марта. Территория ранее не осваивалась, но под строительство жилья подходит – площадка ровная, без перепадов и котлованов. Квартал только формируется, поэтому подъездов пока нет, а коммуникации только на соседней улице. Поблизости есть жилые дома, рядом лес. Торги за каждый из лотов начнутся с 45 тыс. рублей.