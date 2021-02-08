$15,5 тыс. за участок в лесу на берегу водохранилища. Показываем наделы, которые разыграют 5 марта

5 марта «Минский областной центр инвестиций и приватизации» разыграет новую партию земельных участков недалеко от МКАД. На торги выставлено 22 лота, среди вариантов есть интересные участки. Их и показываем.
Всеучасткинакарте
аг. Ратомка, участки №№15,16,17 и 19 (Лоты №3-6)
В Ратомке под усадебную застройку выделили пустырь в 100 метрах от железнодорожных путей. Площадка разбита на участки: три из которых разыграют 26 февраля, еще четыре - 5 марта. Территория ранее не осваивалась, но под строительство жилья подходит – площадка ровная, без перепадов и котлованов. Квартал только формируется, поэтому подъездов пока нет, а коммуникации только на соседней улице. Поблизости есть жилые дома, рядом лес. Торги за каждый из лотов начнутся с 45 тыс. рублей.
Площадь каждого участка порядка 10 соток;
Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 45 тыс.;
Координаты участка: 53°55'30.6"N 27°19'14.2"E;
Расстояние до МКАД: 9,6 км.
аг. Колодищи, квартал 7108, участок №12 (Лот №8)
Среди вариантов есть и Колодищи. На этот раз купить участок можно в квартале 7108. Площадь участка чуть больше 15 соток, из коммуникаций есть все необходимое - электричество, газ и вода. Практически до самого надела ведет асфальтированная дорога, подъезд – гравийка. Территория ровная, заросшая молодыми деревьями. Соседи преимущественно строятся. Стартовая цена лота – 39 тыс. рублей.
Площадь участка — 15,35 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;
Координаты участка: 53°54'04.5"N 27°49'02.8"E;
Расстояние до МКАД: 10,5 км.
д. Старина, участок №70 (Лот №9)
Еще один интересный участок продается в деревне Старина. Площадь земельного надела — 16,65 сотки, из коммуникаций заявлены электричество и газ. Участок квадратной формы, заросший молодыми соснами, подъезд гравийка, рядом с застройкой - Юхновский заказник. Большинство соседей строятся, но рядом есть и жилые дома. Торги за лот начнутся с 35 тыс. рублей.
Площадь участка — 16, 65 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 35 тыс.;
Координаты участка: 53°57'17.3"N 27°51'03.2"E;
Расстояние до МКАД: 19,5 км.
д. Губичи, участок №2 (Лот №14)
Пожалуй, самый любопытный участок выделен в деревне Губичи. Земельный надел находится прямо в лесном массиве на побережье Дубровского водохранилища. Водоем просматривается прямо с территории, до берега – 250 метров, вокруг лес, по соседству дорогие коттеджи и добротные дома. Площадь участка – почти 13 соток, стартовая цена – 40.800 рублей. Однако результаты прошлых торгов показывают, что участки в этой локации продаются значительно дороже начальной стоимости. Так, в августе 2020 года соседний земельный надел выставлялся за 40.600 рублей, а ушел с молотка за $ 82.560. За него боролось 11 заявителей. Велик риск, что на этих торгах ажиотаж повторится.
Вид с участка
Площадь участка — 12, 98 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 800;
Координаты участка: 54°04'14.9"N 27°45'43.4"E;
Расстояние до МКАД: 18,4 км.
аг. Семково, участок №27 (Лот №16)
В очередной раз в земельных торгах принимает участие Семково. 5 марта в агрогородке разыграют 14,40 сотки земли по улице Славянская. Участок хорошей правильной формы, ровный и удобный для строительства. Слева жилой дом, территория справа пока пустует. Коммуникаций поблизости не заявлено, подъезд - гравийка. Стартовая цена лота – 40 тыс. рублей.
Площадь участка — 14, 40 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 тыс.;
Координаты участка: 54°01'05.2"N 27°25'32.8"E;
Расстояние до МКАД: 9,2 км.
Информацию по другим лотам можно найти здесь. Самый дорогой участок аукциона продается в Малиновке (Лот №2), торги за 15 соток начнутся с 65 тыс. рублей. Самый доступный лот – 15 соток в деревне Шимково (Лот №11), он выставлен по стартовой цене в 7 тыс. рублей.