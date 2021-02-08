Bosch открывает путь к климатически нейтральным перевозкам

Борьба с изменением климата в контексте транспортных решений требует важных технологических решений. Чтобы соответствовать требованиям ЕС, как малотоннажный, так и крупный грузовой транспорт должны значительно сократить выбросы СО2 к 2030 году.

Bosch намерен сыграть важную роль в реализации концепции экологически безопасных перевозок для автомобилей всех классов. Для этого компания разрабатывает линейку эффективных силовых агрегатов – от двигателей внутреннего сгорания и аккумуляторно-электрических моделей до топливных элементов.

Тишина в городе: электрический привод для малотоннажного коммерческого транспорта

Сложно представить город без фургонов доставки, передвижных лавок и других малых предприятий – особенно когда спрос на их товары и услуги постоянно растет. Современные реалии требуют новаторских решений в области трансмиссии, которые максимально снизят экологическую нагрузку на жителей и окружающую среду. И такое решение существует - трансмиссии eCityTruck обеспечивают малошумное вождение с нулевыми локальными выбросами.

Вместе они образуют компактный модуль, состоящий из электронной оси, которая объединяет электродвигатель, силовую электронику и трансмиссию в компактном блоке, а также модуль электропривода (без трансмиссии). Оба решения просты в интеграции и могут быть масштабированы для автомобилей до 7,5 тонн. В зависимости от конструкции батареи они обеспечивают дальность поездки до 200 километров, а это означает, что большинство маршрутов доставки длиной менее 80 километров в день легко можно проехать на одной зарядке.

«Наши модульные решения eCityTruck делают электрические трансмиссии экономичными, компактными и эффективными», - говорит Уве Гакстаттер, президент подразделения Bosch Powertrain Solutions. Таким образом, Bosch готовит электрические фургоны к выходу на массовый рынок.

Сила аккумулятора для проселочных дорог: экономная электрификация для грузовиков от 7,5 до 26 тонн

Bosch также работает в направлении электрификации коммерческого транспорта за пределами городов. Например, компания предлагает eRegioTruck – решение для трансмиссии грузовиков средней и большой грузоподъемности, для городских и междугородных автобусов, а также автомобилей особого назначения.

Выбор трансмиссии играет решающую роль в организации экономичного и эффективного транспортного сообщения в радиусе около 250 километров от города, а также влияет на уровень шума и локальные выбросы СО2. Электродвигатель, инвертор и блок управления автомобилем являются частью этого системного решения.

В зависимости от типов соединений узлов компактный электродвигатель может поставляться как отдельный электрический блок в сочетании с трансмиссией или как активный компонент, интегрированный в жесткую ось.

Эффективное преодоление дистанции: силовые агрегаты Bosch для дальних маршрутов и тяжелых грузов

Потенциал снижения выбросов CO2 в транспортных средствах, курсирующих по дальним маршрутам, особенно велик. Bosch предлагает различные варианты силовых агрегатов – будь то дизельное топливо, природный газ, аккумулятор или топливный элемент. Кроме того, в настоящее время Bosch изучает технические особенности использования водорода в двигателях внутреннего сгорания, и исследует рынок сбыта этой технологии.

Силовой агрегат eDistanceTruck. Как в будущем грузовики весом более 40 тонн смогут проезжать более тысячи километров в режиме электродвигателя? Bosch предлагает решение – трансмиссия eDistanceTruck, к которой относятся как топливные элементы, так и гибридные приводы. Система топливных элементов выигрывает за счет сочетания дальности действия и короткого времени дозаправки.

Если используемый водород поступает из возобновляемых источников, то топливный элемент работает без вреда для климата. Bosch предлагает различные решения для мобильных систем топливных элементов, которые отвечают требованиям клиентов по всему миру: для стэка как ядра конструкции, для отдельных компонентов в субмодулях или всей системы для коммерческих автомобилей.

Благодаря компактному дизайну эти решения легко интегрировать в существующие автомобильные платформы.

Компоненты Bosch для силовых агрегатов на природном газе. В регионах с хорошо развитой инфраструктурой заправочных станций природного газа, Bosch предлагает жизнеспособную альтернативу обычным видам топлива для магистральных маршрутов. По сравнению с жидким топливом, природный газ производит меньше выбросов CO2 и твердых частиц, а также в зависимости от местных цен на топливо имеет стоимостное преимущество. Bosch предлагает широкий портфель проверенных технологий на природном газе для различных типов транспортных средств.

Дизельные технологии Bosch. Дизельный двигатель является преобладающим решением для коммерческого транспорта и останется таковым в обозримом будущем. Ни один другой двигатель внутреннего сгорания не используется так разнообразно и широко. К его преимуществам относятся высокий КПД и связанные с этим экономические преимущества, а также высокие показатели производительности двигателя.

Ассортимент для дизельных двигателей Bosch включает компоненты для впрыска и подачи топлива, управления двигателем и воздухом, а также для очистки выхлопных газов. Компания также адаптировала их для использования с синтетическим топливом.

Работая совместно, Bosch и китайский производитель двигателей Weichai Power, первыми увеличили КПД дизельного двигателя для грузовых автомобилей до 50% - значимое достижение, учитывая, что максимальное значение для грузовых автомобилей на сегодняшний день составляет 46%.

“Это доказывает, что Bosch предпринимает систематические усилия по улучшению дизельных систем для эксплуатации на асфальтированных дорогах и по бездорожью”, - отмечает Гакстаттер.

Одной из особенностей нового двигателя является модульная система Common Rail от Bosch для коммерческих автомобилей с давлением впрыска до 2500 бар. Система обеспечивает эффективную подачу и впрыск топлива, она может быть масштабирована и адаптирована для двигателей размером до 8 цилиндров. В зависимости от сегмента ресурс двигателя составляет до 1,6 миллиона километров, а в режиме бездорожья - 15000 часов.

К тому же обработка выхлопных газов путем впрыска мочевины, так называемая селективная каталитическая редукция (СКР), в системах Bosch имеет двойной впрыск, что обеспечивает сокращение выбросов и делает дизельный двигатель более экономичным.

Впрыск мочевины происходит непосредственно в каталитический нейтрализатор, расположенный рядом с двигателем и немного дальше от него. Система гибко реагирует на различные условия движения, такие как циклы с высокой или низкой нагрузкой, или холодный запуск, и эффективно снижает выбросы оксида азота. Система также рассчитана на низкий расход топлива.