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Продбезопасность и наращивание экспорта - определены направления развития аграрного бизнеса

08.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Правительство утвердило госпрограмму "Аграрный бизнес" на ближайшие 5 лет. Продбезопасность и наращивание экспорта - определены как приоритетные направления развития этого сектора. Финансирование составит 284 миллиарда рублей. За пятилетку планируется повысить эффективность производства сельхозпродукции за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижения себестоимости, а также улучшения качества продукции для поддержания ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

 
 
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Правительство утвердило госпрограмму "Аграрный бизнес" на ближайшие 5 лет. Продбезопасность и наращивание экспорта - определены как приоритетные направления...
 
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