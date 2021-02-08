Беларусь снизила экcпорт продовольствия в РФ на 2,6%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев ― Sputnik. Беларусь в 2020 году уменьшила объемы продовольствия в Россию на 2,6% - до 4,3 миллиарда долларов, сообщил в понедельник начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Он объяснил эту ситуацию задачей диверсификации рынков сбыта. По его словам, необходимость расширять ассортимент выпускаемой продукции обусловлена и тем, что РФ вкладывает большие средства в развитие собственной аграрной отрасли.

Между тем, на Россию приходится 74,4% всего белорусского продовольствия, она занимает первое место среди стран, куда экспортируются отечественные продукты питания.

"Наша продукция поставляется практически во все регионы России, в том числе такие отдаленные, как Приморский край, Сахалин, Камчатка, но основной объем поставок приходится на Москву и Московскую область (порядка 40%)", - отметил Богданов.

Балансы поставок

Он уточнил, что Беларусь и Россия подписали новые балансы взаимных поставок мясной продукции, молочных товаров и сахара на 2021 год, они сохранены на уровне прошлого года.

"Сохранение произошло, потому что в целом было сложно планировать эту деятельность, поскольку 2020 год был нестандартным, пандемическим, многие искажающие факторы влияли на взаимную торговлю. Поэтому было принято универсальное решение сохранить объемы 2020 года, и уже от них двигаться дальше", - пояснил специалист.

Богданов констатировал, что согласование балансов необходимо для планирования развития аграрного бизнеса в обеих странах, определения необходимого объема инвестиций в отрасли, где на союзном рынке недостаточно развиты взаимные поставки, а также для планирования поставок в другие страны и закупок за рубежом.

Маркировка молочки

По словам Алексея Богданова, Беларусь будет готова ввести маркировку молочной продукции в рамках ЕАЭС в необходимый срок.

"Эта тема обсуждается около двух лет, все это время мы работали над тем, чтобы адаптировать технологические процессы. Технически готовы, способы печати проработаны, поэтому к нужным срокам Беларусь будет готова ввести маркировку молочной продукции без проблем", - заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

Он отметил, что есть несколько способов маркировки: либо в упаковочную линию встраивается дополнительное оборудование, которое наносит на пачку маркировочный код, либо упаковка сразу заказывается в месте производств с нанесенной маркировкой, потом цифруется специальным образом.

Богданов добавил, что в стране определен уполномоченный оператор в этой сфере, который будет заниматься выдачей цифрового кода для маркировки.

Ранее Совет ЕЭК утвердил перечень товаров, которые подлежат маркировке. Документ предполагает три этапа введения обязательной маркировки на всей территории союза:

до 1 июня 2021 года - для сыров, а также для мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао;

до 1 сентября 2021 года - для молочной продукции (молока, сливок, йогурта, кефира, творога, сливочного масла) со сроком хранения более 40 суток;

до 1 декабря 2021 года - для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно.