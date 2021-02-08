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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нарастить объемы производства и расширить географию рынков сбыта Увеличить объем экспортных поставок до 6 миллиардов долларов, нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции, расширить географию рынков сбыта -...

Увеличить объем экспортных поставок до 6 миллиардов долларов, нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции, расширить географию рынков сбыта - основные задачи Минсельхозпрода на нынешний год. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности ведомства Алексей Богданов. Особый упор будет сделан и на развитие торгово-экономических отношений с Китаем.И еще одна задача - к концу пятилетки нарастить экспорт сельхозпродукции и продуктов питания до 7 миллиардов долларов.