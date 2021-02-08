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Нарастить объемы производства и расширить географию рынков сбыта

08.02.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Увеличить объем экспортных поставок до 6  миллиардов долларов, нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции, расширить географию рынков сбыта - основные задачи Минсельхозпрода на нынешний год. Об этом сегодня  сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности ведомства Алексей Богданов. Особый упор будет сделан и на развитие торгово-экономических отношений с Китаем.

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "В 2021 году планируем увеличить объем поставок продовольствия в Китай на 5,8 % к уровню 2020 года. Видим там перспективу. Почему? Потому что это глобальный рынок, обеспечить себя полностью своим продовольствем будет невозможно, поскольку это большое количество населения и ресурсов земельных не так уж и много, поэтому мы видим там персепективу. И видим те направления, по которым будем двигаться дальше".

И еще одна задача - к концу пятилетки  нарастить экспорт сельхозпродукции и продуктов питания до 7 миллиардов долларов. 

 
 
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Увеличить объем экспортных поставок до 6  миллиардов долларов, нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции, расширить географию рынков сбыта -...
 
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