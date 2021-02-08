Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Стоимость биткоина достигла 44 тысяч долларов после сообщения Tesla об инвестициях в эту криптовалюту. Об этом свидетельствуют данные сегодняшних торгов.

Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин сегодня подорожал на 13,6% - до 44 304 долларов. По данным портала CoinMarketCap, в среднем стоимость биткоина на разных биржах составила около 42,7 тысяч долларов.

Ранее компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что проинвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов в рамках обновлений политики компании. Криптовалюту Tesla отнесла к альтернативным резервным активам, в которые руководством компании было принято решение инвестировать часть денежных средств.

Кроме того, Tesla объявила о намерении начать принимать биткоин в качестве оплаты в ближайшее время.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Только за 7 января биткоин трижды обновил исторический максимум , по итогам дня его стоимость достигла 40 146 долларов.

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