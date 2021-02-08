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Стоимость биткоина достигла 44 тысяч долларов
08.02.2021 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Стоимость биткоина достигла 44 тысяч долларов после сообщения Tesla об инвестициях в эту криптовалюту. Об этом свидетельствуют данные сегодняшних торгов.
Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин сегодня подорожал на 13,6% - до 44 304 долларов. По данным портала CoinMarketCap, в среднем стоимость биткоина на разных биржах составила около 42,7 тысяч долларов.
Ранее компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что проинвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов в рамках обновлений политики компании. Криптовалюту Tesla отнесла к альтернативным резервным активам, в которые руководством компании было принято решение инвестировать часть денежных средств.
Кроме того, Tesla объявила о намерении начать принимать биткоин в качестве оплаты в ближайшее время.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Только за 7 января биткоин
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Криптовалюта вновь обновила свой исторический максимум, биткоин начал подниматься в цене во второй половине декабря прошлого года.
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