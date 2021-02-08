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Более 22 тонн яблок из Беларуси "похоронили" в России
08.02.2021 18:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев ― Sputnik. В пункте пропуска "Красная Горка" на белорусско-российской границе остановили фуры, которые перевозили более 22,74 тонны яблок, сообщает управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Сотрудники таможни остановили большегрузы и направили их к инспекторам. Те выявили, что яблоки перевозятся без документов, данный факт в том числе не исключает возможной попытки поставки на российский рынок продукции из стран, в отношении которых действуют ответные экономические меры РФ.
В связи с действующим законодательством на таможенной территории ЕАЭС, нелегальные яблоки измельчили, а после захоронили на ТКО Смоленской области. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Ранее в Россельхознадзоре сообщали о почти 80 тонн "задержанных" овощей и фруктов из Беларуси. Тогда без документов на территорию России пытались ввезти 39,1 тонны томатов,
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Фитосанитарные инспекторы установили, что фрукты перевозились без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность.
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