ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МТЗ получил доступ к участию в госзакупках на территории России

08.02.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Белорусские трактора производства МТЗ могут продаваться в России через государственные закупки, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Техника МТЗ была включена в реестр евразийской промышленной продукции.

© Photo : Минский тракторный завод
Лукашенко принял Шеймана: Беларусь хочет строить тракторный завод в Африке

"В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. – всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей", - рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаил Вардугин.

Запрет на допуск промышленных товаров, произведенных в иностранных государствах, для госзакупок и нужд обороны был установлен в России с 1 июня 2020 года. Для участия в процедуре государственных закупок необходимы сведения о продукции в реестре производимых на территории РФ либо в странах-членах Евразийского экономического союза.

Для того, чтобы продукцию МТЗ включили в реестр, специалисты предприятия совместно с представителями Белорусской торгово-промышленной палаты работали над соответствующим актом. Документы подавались в Минпромторг России.

На предприятии уточнили, что продукция МТЗ включена в реестр евразийской промышленной продукции 8 февраля текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет на допуск промышленных товаров, произведенных на территории иностранного государства, к госзакупкам действует с июня 2020 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Более 22 тонн яблок из Беларуси "похоронили" в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by