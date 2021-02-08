МТЗ получил доступ к участию в госзакупках на территории России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Белорусские трактора производства МТЗ могут продаваться в России через государственные закупки, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Техника МТЗ была включена в реестр евразийской промышленной продукции.

"В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. – всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей", - рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ - начальник управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаил Вардугин.

Запрет на допуск промышленных товаров, произведенных в иностранных государствах, для госзакупок и нужд обороны был установлен в России с 1 июня 2020 года. Для участия в процедуре государственных закупок необходимы сведения о продукции в реестре производимых на территории РФ либо в странах-членах Евразийского экономического союза.

Для того, чтобы продукцию МТЗ включили в реестр, специалисты предприятия совместно с представителями Белорусской торгово-промышленной палаты работали над соответствующим актом. Документы подавались в Минпромторг России.

На предприятии уточнили, что продукция МТЗ включена в реестр евразийской промышленной продукции 8 февраля текущего года.