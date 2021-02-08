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Следственный комитет хочет экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии
09.02.2021 06:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет Беларуси хочет добиться экстрадиции из Латвии экс-руководителя ПВТ Валерия Цепкало,
Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции экс-руководителя ПВТ и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало, сообщили в эфире.
В сообщении сказано, что его обвиняют «по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере».
Ранее Следственный комитет Беларуси через генпрокурора
Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он пытался стать кандидатом в президенты, но не был допущен на выборы. Покинул страну в июле 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что в отношении Цепкало
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Следственный комитет Беларуси хочет добиться экстрадиции из Латвии экс-руководителя ПВТ Валерия Цепкало, сообщили на «Беларусь 1».
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