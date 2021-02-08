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Следственный комитет хочет экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии

09.02.2021 06:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет Беларуси хочет добиться экстрадиции из Латвии экс-руководителя ПВТ Валерия Цепкало, сообщили на «Беларусь 1».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции экс-руководителя ПВТ и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало, сообщили в эфире.

В сообщении сказано, что его обвиняют «по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере».

Ранее Следственный комитет Беларуси через генпрокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.

Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он пытался стать кандидатом в президенты, но не был допущен на выборы. Покинул страну в июле 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что в отношении Цепкало завели уголовное дело, он был объявлен в межгосударственный розыск. В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию, они создают в Риге фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

 
 
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Следственный комитет Беларуси хочет добиться экстрадиции из Латвии экс-руководителя ПВТ Валерия Цепкало, сообщили на «Беларусь 1».
 
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