Узнали, как дела у предприятия, засветившегося в «истории Румаса и банкиров»

Источник материала: Tut.by

В истории о претензиях силовиков к бывшим и действующим банкирам, с центральным звеном, по неподтвержденным данным, в лице экс-премьера Сергея Румаса, СМИ упоминали Туровский молочный комбинат. Узнали, как живет компания, которая поучаствовала в госпрограмме развития Припятского Полесья и получала инвестиционные кредиты Банка развития, когда им руководил Сергей Румас.



Фото: TUT.BY

— Как видите, все на месте, все работают. Нас почему-то упоминают в негативных красках, что не соответствует действительности (имеются в виду сообщения об убыточности предприятия. — Прим. ред.), — выражает недоумение директор Туровского молочного комбината Ольга Луцко.

Директор завода признает, 2019 год действительно завершили не особо успешно, потому что это был первый год после масштабных инвестиций в расширение производства. Но 2020-й показал совсем другую картину. По размеру выручки от реализации продукции в прошлом году компания взяла планку в 111 млн долларов. Рентабельность продаж приблизилась к 17%. В Беларуси в месяц реализуется больше 400 тонн сыра, произведенного в Турове, говорят на заводе. За последние два года отечественный рынок завода вырос в 1,5 раза. Основная доля продукции идет на экспорт. Поставляют сыры и другую продукцию в 16 стран, центральное место занимает Россия. В прошлом году экспорт принес почти 87 млн долларов.

Завод влияет на экономику региона, занимая 62% в выручке района и 89% в прибыли от реализации, подчеркивает директор комбината.

Туровский молочный комбинат заработал в 2013 году. Реализация проекта была предусмотрена госпрограммой развития Припятского Полесья. Идея занять узкий сегмент рынка по производству мягких и полутвердых сыров обещала обеспечить район предприятием по переработке молока с высокой добавленной стоимостью. Кроме вложенных средств бизнесмена Игоря Чернявского заводу пришли инвестиции от Белагропромбанка.

Позже Туровский молочный комбинат получал инвестиционные кредиты в Банке развития, в том числе в 2013 году в рамках кредитования бизнеса в агропромышленном комплексе и в 2018 году, когда была запущена вторая очередь комбината.

Инвестиционное кредитование от госбанков накладывало на завод обязательства продавать на экспорт не меньше 60% продукции и выйти на объем переработки в 450 тонн молока. По словам руководства завода и как следует из представленных ими данных, эти задачи выполнены.

Экс-премьер, как и банкиры, о задержании которых сообщалось в начале февраля, юридически не связаны с заводом в Турове. С 2016 года основным акционером Туровского молочного комбината являются братья Байко, остальные акции принадлежат Игорю Чернявскому. «С момента, как я здесь работаю [2012 год], у нас нет никакой доли государства», — подчеркивает директор завода.

— Государство предоставило частнику возможность построить предприятие в рамках государственной программы: выделили землю, разрешили построить, государство разрешило выдать кредиты. Дальше — сырьевой вопрос, ведь сырьевая зона у Туровского комбината появилась после визита главы государства. Единственное молоко, которое у нас было в 2013 году, — это было [хозяйство] «Туровщина», то есть порядка 30 тонн молока, тогда как первая очередь производства нуждалась в 250 тоннах молока в сутки. В октябре 2013-го выделили регионы и молоко, с которым мы работаем, и дали поручение развивать собственную сырьевую зону, — рассказывает Ольга Луцко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2017 году совладельцы ТМК создали компанию «Молочная правда», которая управляет 9 хозяйствами с целью создать свою сырьевую зону. Брали в управление предприятия с общими убытками 9,6 млн рублей, а в прошлом году они вышли на прибыль в 44 тысячи рублей. От этих хозяйств перерабатывающий завод получает четверть всего молока.

Общий объем инвестиций в предприятие планировался в размере 94 млн евро. В итоге в проект вложили 115 млн евро. Директор завода говорит, что проект получился более успешным по сравнению с изначальным бизнес-планом. Первая очередь производства «давно окупилась». Срок окупаемости проекта после его расширения запланирован в 2023 году, ровно через 10 лет после запуска предприятия. Директор завода не раскрывает размер кредиторской задолженности, указывая тем не менее, что после запуска второй линии производства кредитные обязательства для компании не проблема. Все инвестиционные кредиты планируется выплатить к 2027 году.

— Предприятие полностью загружено молоком, имеет финансовый результат, хорошую рентабельность. Нет рисков, что мы можем не рассчитаться по своим обязательствам.