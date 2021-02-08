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Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2020 году составил $5,8 млрд

09.02.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В непростых реалиях сегодняшнего дня, когда существенные коррективы привнесены пандемией, обеспечению продовольственной безопасности особое внимание.

Так, итоги непростого минувшего года показали: мы смогли нарастить экспорт более чем на 4 %. Заработали на сельском хозяйстве около 6 млрд долларов. В планах нарастить продажи до 7 млрд долларов.

Экспорт в 2020 г. $5,8 млрд, рост 4,3 %

Наиболее прибыльной оказалась наша “молочка”. Продажи в этом секторе (а на экспорт отправляем 60 % произведенного в стране) принесли экономике почти 2,5 млрд долларов. Рост также произошел за счет поставок мяса, муки и сахара.

Объемы экспорта:

  • Молоко $2,4 млрд

  • Мясо $972,8 млн

  • Сахар $152 млн

  • Мука $9,7 млн

К слову, в 2020 году мы начали поставки на 20 новых рынков. С продукцией "Сделано в Беларуси" уже знакомы в Португалии, на Кипре, в Хорватии, в Кувейте.

Новые рынки в 2020 г.

Кувейт, Непал, Алжир, Джибути, Конго, Мадагаскар, Мали, Марокко, Намибия, Сомали, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Парагвай, Сент-Люсия, Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия, Хорватия

Плюс 20 стран

116 стран мира выбирают белорусское качество. Главный потребитель - Россия: соседям направляется 74 % продукции. Выросла в экспорте доля стран дальнего зарубежья, сейчас она составляет порядка 14 %. Диверсификация поставок при сохранении позиций на традиционных рынках - приоритетная задача и предстоящей пятилетки.

География поставок: 116 стран

  • Россия 74,4 %

  • СНГ (без РФ) 11,8 %

  • Страны дальнего зарубежья 13,8 %

 
 
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В непростых реалиях сегодняшнего дня, когда существенные коррективы привнесены пандемией, обеспечению продовольственной безопасности особое внимание. Так,...
 
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